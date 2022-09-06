Відкриття телескопа Вебба: на далекій планеті виявлено хмари із земної речовини

Вчені змогли підтвердити багаторічну теорію, що в атмосфері планети VHS 1256 b існують димчасті хмари із силікатів.

Ті ж вчені, які описали перше пряме зображення екзопланети космічним телескопом Вебба, про яке вже писав Фокус, зробили ще одне відкриття. Вони підтвердили теорію про те, що на відкритій ще 2015 році екзопланеті VHS 1256 b в атмосфері існують димчасті хмари із силікатів. Це важлива складова земної кори, пише Forbes.

За допомогою спостережень космічного телескопа Вебба, вчені зробили висновок, що в атмосфері планети VHS 1256 є хмари, які складаються не з крапель водяної пари, а з димчастих частинок силікату.

"Щоб простіше було зрозуміти, що це за силікатні хмари, уявіть, що вони складаються з тієї ж речовини, що й пісок на Землі. Тобто ці хмари складаються з крихітних частинок, схожих на піщинки", — каже Саша Хінклі з Університету Ексетера.

Вчені зробили ще одне важливе відкриття про планету VHS 1256 b. В атмосфері цієї планети виявлено вуглекислий газ. Це вже друге відкриття наявності вуглекислого газу в атмосфері екзопланети. Про перше відкриття, яке вчені зробили нещодавно Фокус вже докладно писав.

І це ще не всі відкриття, які зробили вчені за допомогою телескопа Webb на планеті VHS 1256 b. Дослідники з'ясували, що ця планета має турбулентну атмосферу, де відбувається постійне переміщення газів з нижніх шарів у верхні.

[ + – ] Саму планету VHS 1256 b відкрили ще у 2015 році, але лише телескоп Вебба зміг побачити, що на ній відбувається. Ця планета знаходиться на відстані 72 світлових років від нас у сузір'ї Ворон Фото: Universe Today

Саму планету VHS 1256 b відкрили ще у 2015 році, але лише телескоп Вебба зміг побачити, що на ній відбувається. Ця планета знаходиться на відстані 72 світлових років від нас у сузір'ї Ворон. Вона обертається відразу навколо двох коричневих карликів, які зі свого боку обертаються навколо одне одного. VHS 1256 b має масу, яка в 12-16 разів більша за масу Юпітера.

Планета обертається навколо коричневих карликів по дуже витягнутій орбіті і знаходиться від них на відстані, яка приблизно в 360 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Тому планеті потрібно 17 тисяч років, щоби зробити повний оборот навколо своїх господарів.

Коричневі карлики — це не зірки, а субзоряні об'єкти. Це щось середнє за своїми характеристиками між зіркою та планетою, яка є газовим гігантом.

[ + – ] Коричневі карлики – це не зірки, а субзоряні об'єкти. Це щось середнє за своїми характеристиками між зіркою та планетою, яка є газовим гігантом Фото: NASA

Вчені поки не називають VHS 1256 b саме планетою, у новому дослідженні назва цього об'єкта звучить як компаньйон коричневих карликів планетарної маси. Річ у тому, що вчені поки точно не визначилися, чи справді можна вважати VHS 1256 b екзопланетою, чи це кандидат у невдалі коричневі карлики.

До речі, як писав Фокус, недавнє дослідження показало, що у атмосфері коричневих карликів також є хмари з силікатів.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зробив зображення дивної галактики, яка має неправильну форму і відрізняється від інших подібних до себе.