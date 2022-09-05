Велика оригіналка. Телескоп "Габбл" зробив знімки галактики дуже дивної форми (фото)

На знімку нетрадиційної галактики виділяються яскраво-червоні регіони, де відбувається бурхливе утворення нових зірок.

У Європейському космічному агентстві, яке опублікувало зображення неправильної галактики NGC 1156, її назвали дивом галактичної морфології, пише Space.

Карликова галактика NGC 1156, яка розташована на відстані 25 млн світлових років від нас у сузір'ї Овна, має форму, яка дуже не схожа на інші галактики. За словами вчених, ця галактика має дивну унікальну структуру, і її не можна віднести ні до спіральних галактик, які мають звивистішу форму, ні до еліптичних галактик, тому що вона теж не відповідає відомим параметрам для цих об'єктів.

Також астрономи відносять галактику NGC 1156 до списку ізольованих галактик, оскільки поруч із нею немає інших галактик на дуже близькій відстані, які б впливали її форму чи утворення нових зірок.

На новому зображенні космічного телескопа "Габбл" особливу увагу привертають яскраво-червоні регіони, де відбувається бурхливе утворення нових зірок. Газоподібний водень, який випускають ці зірки, якраз і створює таке червоне світіння.

[ + – ] На новому зображенні космічного телескопа "Габбл" особливу увагу привертають яскраво-червоні регіони, де відбувається бурхливе утворення нових зірок Фото: Apophis

За словами астрономів, галактику NGC 1156 варто вважати неправильною карликовою галактикою. Це пов'язано з тим, що в спіральних галактик у центрі перебувають більш старі та тьмяні зірки, а навколо обертаються гарячі та молоді зірки. У центрі галактики NGC 1156 є старі зірки, але молоді зірки не входять у склад спіральних рукавів, і ця галактика не має відомої звивистої структури. Еліптичної форми й інших особливостей еліптичних галактик у NGC 1156 також немає.

Космічний телескоп "Габбл" уже робив знімок цієї галактики, але астрономи знову повернулися до неї в межах реалізації нового астрономічного проєкту. За словами вчених, телескоп "Габбл" вивчив докладно лише 75% галактик на відстані 30 млн світлових років від нас, щоб можна було робити висновки про склад зірок цих галактик. Тому в ході роботи над більшими проєктами телескоп почав роботу зі зйомок 25% галактик, що залишилися. У цей огляд потрапила дивна галактика NGC 1156.

Фокус уже писав про те, що на початку цього року телескоп "Габбл" зробив знімок ще однієї неправильної галактики, яка називається NGC 1705.

Як уже писав Фокус, телескопу "Габбл" вдалося сфотографувати дзеркальне відображення галактики. Цей ефект виник через метод спостереження за галактиками під назвою гравітаційне лінзування.

Також Фокус писав про те, що телескопу Вебба вдалося зробити більш докладні та якісні, ніж телескопу "Габбл", знімки системи з двох галактик, що зливаються, на відстані в 300 млн світлових років від нас.

Що стосується телескопа Вебба, то Фокус уже писав про його нове зображення галактики М74, яке розкриває багато цікавих подробиць про цей об'єкт.