Унікальний знімок. Телескоп Габбла зняв дзеркальне відображення галактики (фото)

Дуже далекі галактики побачити не так просто, і іноді отримані знімки можуть справді здивувати своєю незвичністю.

Космічний телескоп Габбла зміг так сфотографувати дуже далеку галактику, що здається, ніби на зображенні видно два об'єкти. Але насправді це дзеркальне відображення однієї й тієї ж галактики. І це результат викривлення простору-часу через гравітаційне лінзування, повідомляє Inverse.

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На новому знімку телескопа Габбла в центрі видно дві однакові галактики, пофарбовані в помаранчевий колір та з'єднані ниткою. Але насправді це одна галактика та її дзеркальне відображення. Ця галактика називається SGAS J143845+145407, і розташована вона на відстані 6,9 млрд світлових років від нас.

Фото: NASA

Такі об'єкти неймовірно важко побачити, адже їхнє світло занадто тьмяне навіть для таких потужних космічних телескопів, як "Габбл". Тому вчені використовують метод гравітаційного лінзування, щоб побачити такі далекі об'єкти.

SGAS J143845+145407 — це інфрачервона галактика, світло якої надходить переважно від великої кількості регіонів, де утворюються нові зірки. Завдяки таким галактикам астрономи можуть отримати уявлення про формування зірок і як змінювалась їхня еволюція за мільярди років.

Метод гравітаційного лінзування полягає в тому, що такі далекі галактики можна побачити за допомогою скупчення галактик, яке розташоване між телескопом і об'єктом, за яким спостерігають. Це скупчення галактик, яке виступає в ролі збільшувальної лінзи, рощташоване на відстані в 2,8 млрд років від нас.

[ + – ] Метод гравітаційного лінзування полягає в тому, що такі далекі галактики можна побачити за допомогою скупчення галактик, яке розташоване між телескопом і об'єктом, за яким спостерігають. Це скупчення галактик, яке виступає в ролі збільшувальної лінзи, рощташоване на відстані в 2,8 млрд років від нас. Фото: ScienceAlert

Маса цього скупчення галактик викривляє простір-час і змушує світло від галактики, за якою спостерігають, змінити свій шлях, огинаючи це скупчення. Іноді це призводить до того, що зображення фонової галактики, яка потрібна астрономам може мати дзеркальне відображення, як у цьому випадку, або галактика матиме вигляд дуги або кільця. Нитка, яка з'єднує дві галактики, є ще одним спотвореним зображенням SGAS J143845+145407.

Саме завдяки гравітаційному лінзуванню астрономи можуть зазирнути в найдальші куточки нашого Всесвіту. Хоча цю функцію вже майже повністю узяв на себе новий космічний телескоп Вебба, який 12 липня цього року розпочав свою повноцінну наукову діяльність.

[ + – ] Космічний телескоп Габбла став першим телескопом, який зміг за допомогою гравітаційного лінзування робити знімки далеких галактик із досить високою деталізацією Фото: Apophis

Незважаючи на трохи спотворене зображення галактики, вчені отримали досить детальний знімок, щоб можна було черпати нову інформацію про саму галактику та її зірки, світло від яких летіло до нас майже половину життя Всесвіту.

Космічний телескоп Габбла став першим телескопом, який зміг за допомогою гравітаційного лінзування робити знімки далеких галактик із досить високою деталізацією. Але в телескопа Вебба більше можливостей щодо деталізації подібних об'єктів, тому на нього покладають великі надії астрономи.

Про те, яка роль відведена космічному телескопу Габбла після введення в дію телескопа Вебба, Фокус уже писав. Не йдеться про те, що цей телескоп закінчить свою роботу. Він буде надійним помічником нової обсерваторії.

До речі, продовжить справу "Габбла" новий космічний телескоп, який запустять у 2026 році та який носить ім'я однієї з жінок-керівниць NASA — Ненсі Роман.

Також Фокус писав про те, що телескопу Габбла вдалося зробити приголомшливий знімок гігантського скупчення галактик. Це скупчення настільки величезне, що може викривляти простір-час.