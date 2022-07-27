Уникальный снимок. Телескоп Хаббл запечатлел зеркальное отражение галактики (фото)

Очень далекие галактики увидеть не так просто и иногда полученные снимки могут действительно удивить своей необычностью.

Космический телескоп Хаббл смог так сфотографировать очень далекую галактику, что кажется, что на изображении видны два объекта. Но на самом деле это зеркальное отражение одной и той же галактики. И это результат искривления пространства-времени из-за гравитационного линзирования, сообщает Inverse.

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На новом снимке телескопа Хаббл в центре видны две одинаковые галактики, окрашенные в оранжевый цвет и соединенные нитью. Но на самом деле это одна галактика и ее зеркальное отражение. Эта галактика называется SGAS J143845+145407 и находится она на расстоянии в 6,9 млрд световых лет от нас.

Фото: NASA

Такие объекты невероятно трудно увидеть, ведь их свет слишком тусклый даже для таких мощных космический телескопов, как Хаббл. Поэтому ученые используют метод гравитационного линзирования, чтобы увидеть такие далекие объекты.

SGAS J143845+145407 – это инфракрасная галактика, свет которой поступает в основном от большого количества регионов, в которых образуются новые звезды. Благодаря таким галактикам астрономы могут получить представление о формировании звезд и как менялась их эволюция за миллиарды лет.

Метод гравитационного линзирования состоит в том, что такие далекие галактик можно увидеть с помощью скопления галактик, которое находится между телескопом и наблюдаемым объектом. Данное скопление галактик, которое выступает в качестве увеличительной линзы, находится на расстоянии в 2,8 млрд лет от нас.

[ + – ] Метод гравитационного линзирования состоит в том, что такие далекие галактик можно увидеть с помощью скопления галактик, которое находится между телескопом и наблюдаемым объектом. Данное скопление галактик, которое выступает в качестве увеличительной линзы, находится на расстоянии в 2,8 млрд лет от нас Фото: ScienceAlert

Масса этого скопления галактик искривляет пространство-время и заставляет свет от наблюдаемой галактики изменить свой путь, огибая это скопление. Иногда это приводит к тому, что изображение фоновой галактики, которая нужна астрономам может иметь зеркальное отражение, как в данном случае, или же галактика будет выглядеть как дуга или кольцо. Нить, которая соединяет две галактики является еще одним искаженным изображением SGAS J143845+145407.

Именно благодаря гравитационному линзированию астрономы могут заглянуть в самые далекие уголки нашей Вселенной. Хотя эту функцию уже почти полностью на себя взял новый космический телескоп Уэбба, который 12 июля этого года начал свою полноценную научную деятельность.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл стал первым телескопом, который смог с помощью гравитационного линзирования делать снимки далеких галактик с достаточно высокой детализацией Фото: ESA

Несмотря на немного искаженное изображение галактики, ученые получили достаточно детальный снимок, чтобы можно было черпать новую информацию о самой галактике и о ее звездах, свет от которых летел к нам почти половину жизни Вселенной.

Космический телескоп Хаббл стал первым телескопом, который смог с помощью гравитационного линзирования делать снимки далеких галактик с достаточно высокой детализацией. Но у телескопа Уэбба больше возможностей по детализации подобных объектов, поэтому на него возлагают большие надежды астрономы.

О том какая роль отведена космическому телескопу Хаббл, после введения в строй телескопа Уэбба, Фокус уже писал. Речь не идет о том, что этот телескоп закончит свою работу. Он будет надежным помощником новой обсерватории.

Кстати продолжит дело Хаббла новый космический телескоп, который запустят в 2026 году и который носит имя одной из женщин-руководителей NASA – Нэнси Роман.

Также Фокус писал о том, что телескопу Хаббл удалось сделать потрясающий снимок гигантского скопления галактик. Это скопление настолько огромно, что также может искривлять пространство-время.