Большая оригиналка. Телескоп Хаббл сделал снимки галактики очень странной формы (фото)

На снимке нетрадиционной галактики выделяются ярко-красные регионы, где происходит бурное образование новых звезд.

В Европейском космическом агентстве, которое опубликовало изображение неправильной галактики NGC 1156, назвали ее чудом галактической морфологии, пишет Space.

Карликовая галактика NGC 1156, которая находится на расстоянии в 25 млн световых лет от нас в созвездии Овна, имеет форму, которая очень непохожа на другие галактики. По словам ученых, эта галактика имеет странную уникальную структуру и ее нельзя отнести ни к спиральным галактикам, которые имеют более извилистую форму, ни к эллиптическим галактикам, потому как она тоже не соответствует известным параметрам для этих объектов.

Также астрономы относят галактику NGC 1156 к списку изолированных галактик, потому как рядом с ней нет на очень близком расстоянии других галактик, которые могли бы влиять на ее форму или образование новых звезд.

На новом изображении космического телескопа Хаббл особое внимание привлекают ярко-красные регионы, где происходит бурное образование новых звезд. Газообразный водород, который выпускают эти звезды как раз и создает такое красное свечение.

[ + – ] а новом изображении космического телескопа Хаббл особое внимание привлекают ярко-красные регионы, где происходит бурное образование новых звезд Фото: ESA

По словам астрономов, галактику NGC 1156 стоит считать неправильной карликовой галактикой. Это связано с тем, что у спиральных галактик в центре находятся более старые и тусклые звезды, а вокруг вращаются горячие и молодые звезды. В центре галактики NGC 1156 также имеются старые звезды, но молодые звезды не входят в состав спиральных рукавов, и эта галактика не имеет известной извилистой структуры. Эллиптической формы и других особенностей эллиптических галактик NGC 1156 также не имеет.

Космический телескоп Хаббл уже делал снимок этой галактики, но астрономы снова вернулись к ней в рамках реализации нового астрономического проекта. По словам ученых, телескоп Хаббл изучил подробно только 75% галактик на расстоянии в 30 млн световых лет от нас, чтобы можно было делать выводы о составе звезд этих галактик. Поэтому в ходе работы над более крупными проектами, телескоп начал работу по съемкам оставшихся 25% галактик. В этот обзор попала и странная галактика NGC 1156.

Фокус уже писал о том, что в начале этого года телескоп Хаббл сделал снимок еще одной неправильной галактики, которая называется NGC 1705.

Как уже писал Фокус, телескопу Хаббл удалось сфотографировать зеркальное отражение галактики. Этот эффект появился из-за метода наблюдения за галактиками под названием гравитационное линзирование.

Также Фокус писал о том, что телескопу Уэбба удалось сделать более подробные и более качественные, чем телескопу Хаббл, снимки системы из двух сливающихся галактик на расстоянии в 300 млн световых лет от нас.

Что касается телескопа Уэбба, то Фокус уже писал о его новом изображении галактики М74, которое раскрывает много интересных подробностей об этом объекте.