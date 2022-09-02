Історичний знімок. Телескоп Вебба вперше отримав пряме зображення далекої планети

Цей газовий гігант у 10 разів більший за Юпітер, і цій екзопланеті всього кілька десятків мільйонів років. Землі 4,5 млрд років.

Космічний телескоп Вебба вперше зробив прямий знімок планети, що розташована поза Сонячною системою. Ця планета обертається навколо зірки HIP 65426 у сузір'ї Центавр на відстані 385 світлових років від нас. Планету під назвою HIP 65426 b відкрили ще у 2017 році, але вперше вчені отримали настільки деталізоване зображення екзопланети, пише The Guardian.

Космічний телескоп Вебба зробив по-справжньому історичний знімок. Йому вдалося отримати перше пряме зображення екзопланети з неймовірною деталізацією. Щасливим володарем титулу "перша детально сфотографована планета" став гарячий газовий гігант під назвою HIP 65426 b.

Телескоп Вебба зробив неймовірно детальні знімки екзопланети, яка за масою в 5-10 разів більша за Юпітер. Завдяки зображенням, зробленим в інфрачервоному діапазоні, вченим вдалося визначити приблизну масу й температуру цієї далекої планети. Нові дані показують, що в цього "гарячого Юпітера", як називають подібний клас планет, температура атмосфери становить приблизно 1300 градусів за Цельсієм.

[ + – ] Телескоп Вебба зробив 4 різні прямі зображення далекої планети HIP 65426 b за допомогою приладів NIRCam і MIRI. На зображеннях зірочкою позначене місце розташування батьківської зірки цієї планети. Фото: NASA

"Можна з упевненістю говорити, що це пряме зображення екзопланети — історичний момент для астрономії. Тепер можна за допомогою Вебба детальніше вивчати далекі планети й отримувати інформацію про їхній склад, температуру та масу. Що стосується температури планети HIP 65426 b, то тут жити точно не можна. Якби ви потрапили на цю планету, то згоріли б живцем дуже швидко", — говорить Саша Гінклі з Ексетерського університету, що у Великобританії.

За словами вчених, ця планета дуже молода за космічними мірками. Їй лише 10-20 млн років. Порівняно із Землею, якій 4,5 млрд років, вона просто немовля.

"Отримати пряме зображення далеких планет неймовірно складно. Справа в тому, що світло зірки-господаря в тисячі разів сильніше за випромінювання планети. Але екзопланета HIP 65426 b розташована на відстані від своєї зірки приблизно в 100 разів далі, ніж Земля від Сонця. Тому її легше сфотографувати безпосередньо в інфрачервоному діапазоні, але варто зазначити, що це завдання було не з легких для телескопа Вебба, зірка, навколо якої обертається HIP 65426 b, у 10 тисяч яскравіша за саму планету, це як намагатися зробити знімок світлячка, який літає біля маяка з відстані в 100 км", — говорить Гінклі.

[ + – ] "Можна з упевненістю говорити, що це пряме зображення екзопланети — історичний момент для астрономії. Тепер можна за допомогою "Вебба" детальніше вивчати далекі планети й отримувати інформацію про їхній склад, температуру та масу. Що стосується температури планети HIP 65426 b, то тут жити точно не можна. Якби ви потрапили на цю планету, то згоріли б живцем дуже швидко", — каже Саша Гінклі з Ексетерського університету, що у Великобританії. Фото: вспышка на солнце

Це не перше пряме зображення екзопланети взагалі, тому що до цього подібні зображення приблизно 20 планет робили космічний телескоп "Габбл" і наземні телескопи. Але такої неймовірної деталізації отримати вони не змогли. "Габбл" — через те, що в нього не такі сильні прилади, а наземні телескопи через перешкоди, які створює атмосфера Землі.

"Кращі зображення планет можна отримати саме в інфрачервоному діапазоні. У цих довжинах хвиль планети випромінюють найбільше власного світла. Інфрачервоний телескоп Вебба найкраще зможе впоратися з цим завданням", — каже Бет Біллер із головних університету Единбурзького, що у Великобританії.

За словами вчених, враховуючи дуже молодий вік планети HIP 65426 b, можна дізнатися більше про те, який вигляд у такому віці мали Юпітер і Сатурн.

[ + – ] За словами вчених, враховуючи дуже молодий вік планети HIP 65426 b, можна дізнатися більше про те, який вигляд у такому віці мали Юпітер і Сатурн. До речі, нещодавно телескоп Вебба зробив чергове зображення Юпітера (на фото) Фото: NASA

"Спочатку планети формуються величезними, але потім стають меншими. А ця планета маленька, хоч вона й у 5-10 разів більша за Юпітер, все ж вона зменшилася набагато швидше, ніж ми очікували. Це відкриття дає нам можливість більше дізнатися про еволюцію планет", — каже Вів'єн Парментьє з Оксфордського університету.

Учені тепер хочуть провести ще багато спостережень за далекими екзопланетами. Зокрема, в об'єктив приладів Вебба повинні потрапити планети, схожі на Землю, які, можливо, мають придатні для життя умови.

"Я вважаю ці нові зображення справжнім космічним скарбом. Але це лише початок. За допомогою нових зображень планет від телескопа Вебба ми зможемо зрозуміти, як формуються ці планети й із чого вони складаються. Можливості Вебба нададуть нам безпрецедентну детальну інформацію", — говорить Аарін Картер із Каліфорнійський університет в Санта-Круз, що в США.

Фокус уже писав про те, що вчені перетворили знамениті зображення телескопа Вебба на музичні твори, які навіть можна послухати. До речі, можна також почути, як звучить планета Wasp 96 b.

А у складі атмосфери планети Wasp 39 b телескоп Вебба виявив вуглекислий газ, і це справді важливе відкриття, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що астрономи спантеличені тим, що телескоп Вебба виявив на зорі історії Всесвіту існування величезних галактик правильної форми та з такою самою структурою. Вважалося, що в цей період раннього Всесвіту таких галактик просто не могло бути.