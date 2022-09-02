Исторический снимок. Телескоп Уэбба впервые получил прямое изображение далекой планеты

Этот газовый гигант в 10 раз больше Юпитера и этой экзопланете всего пару десятков миллионов лет. Земле 4,5 млрд лет.

Космический телескоп Уэбба впервые сделал прямой снимок планеты, которая находится вне Солнечной системы. Эта планета вращается вокруг звезды HIP 65426 в созвездии Центавр на расстоянии в 385 световых лет от нас. Планету с названием HIP 65426 b открыли еще в 2017 году, но впервые ученые получили настолько детализированное изображение экзопланеты, пишет The Guardian.

Космический телескоп Уэбба сделал по-настоящему исторический снимок. Ему удалось получить первое прямое изображение экзопланеты с невероятной детализацией. Счастливым обладателем титула "первая напрямую детально сфотографированная планета" стал горячий газовый гигант под названием HIP 65426 b.

Телескоп Уэбба сделал невероятно детальные снимки экзопланеты, которая по массе в 5-10 раз больше Юпитера. Благодаря изображениям, которые сделаны в инфракрасном диапазоне, ученым удалось определить примерную массу и температуру этой далекой планеты. Новые данные показывают, что у этого "горячего Юпитера", как называют подобный класс планет, температура атмосферы составляет примерно 1300 градусов Цельсия.

[ + – ] Телескоп Уэбба сделал 4 разных прямых изображения далекой планеты HIP 65426 b с помощью прибором NIRCam и MIRI. На изображениях звездочкой отмечено местоположение родительской звезды этой планеты Фото: NASA

"Можно с уверенностью говорить, что это прямое изображение экзопланеты – исторический момент для астрономии. Теперь можно с помощью Уэбба более детально изучать далекие планеты и получать информацию об их составе, температуре и массе. Что касается температуры планеты HIP 65426 b, то здесь жить точно нельзя. Если бы вы попали на эту планету, то сгорели бы заживо очень быстро", — говорит Саша Хинкли из Эксетерского университета, Великобритания.

По словам ученых, эта планета очень молодая по космическим меркам. Ей всего 10-20 млн лет. По сравнению с Землей, которой 4,5 млрд лет, она просто младенец.

"Получить прямое изображение далеких планет невероятно сложно. Дело в том, что свет звезды-хозяина в тысячи раз сильнее излучения планеты. Но экзопланета HIP 65426 b находится на расстоянии от своей звезды примерно в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. Поэтому ее легче сфотографировать напрямую в инфракрасном диапазоне. Но стоит отметить, что эта задача была не из легких для телескопа Уэбба. Звезда, вокруг которой вращается HIP 65426 b в 10 тысяч ярче самой планеты. Это как пытаться сделать снимок светлячка, который летает возле маяка с расстояния в 100 км", — говорит Хинкли.

[ + – ] "Можно с уверенностью говорить, что это прямое изображение экзопланеты – исторический момент для астрономии. Теперь можно с помощью Уэбба более детально изучать далекие планеты и получать информацию об их составе, температуре и массе. Что касается температуры планеты HIP 65426 b, то здесь жить точно нельзя. Если бы вы попали на эту планету, то сгорели бы заживо очень быстро", — говорит Саша Хинкли из Эксетерского университета, Великобритания Фото: EarthSky

Это не первое прямое изображение экзопланеты вообще, потому как до этого подобные изображения примерно 20 планет уже делали космический телескоп Хаббл и наземные телескопы. Но такую невероятную детализацию получить они не смогли. Хаббл — из-за того, что у него не такие сильные приборы, а наземные телескопы – из-за помех, которые создает атмосфера Земли.

"Лучшие изображения планет можно получить именно в инфракрасном диапазоне. В этих длинах волн планеты излучают больше всего собственного света. Инфракрасный телескоп Уэбба лучше всего сможет справиться с этой задачей", — говорит Бет Биллер из главных из Эдинбургского университета, Великобритания.

По словам ученых, учитывая очень молодой возраст планеты HIP 65426 b, можно узнать больше о том, как выглядели в таком же возрасте Юпитер и Сатурн.

[ + – ] По словам ученых, учитывая очень молодой возраст планеты HIP 65426 b, можно узнать больше о том, как выглядели в таком же возрасте Юпитер и Сатурн. Кстати, недавно телескоп Уэбба сдела очередное изображение Юпитера (на фото) Фото: NASA

"Сначала планеты формируются огромными, но потом становятся меньше. А эта планета маленькая, хоть она и в 5-10 раз больше Юпитера, все же она уменьшилась намного быстрее, чем мы ожидали. Это открытие дает нам возможность больше узнать о эволюции планет", — говорит Вивьен Парментье из Оксфордского университета.

Ученые теперь хотят в будущем провести еще много наблюдений за далекими экзопланетами. В частности, в объектив приборов Уэбба должны попасть планеты, похожие на Землю, которые возможно имеют пригодные для жизни условия.

"Я считаю эти новые изображения настоящим космическим сокровищем. Но это только начало. С помощью новых изображений планет от телескопа Уэбба мы сможем понять как формируются эти планеты и из чего они состоят. Возможности Уэбба предоставят нам беспрецедентную детальную информацию", — говорит Ааринн Картер из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США.

Фокус уже писал о том, что ученые превратили знаменитые изображения телескопа Уэбба в музыкальные произведения, которые даже можно послушать. Кстати можно также услышать, как звучит планета Wasp 96 b.

А в составе атмосферы планеты Wasp 39 b телескоп Уэбба обнаружил углекислый газ и это действительно важное открытие, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что астрономы озадачены тем, что телескоп Уэбба обнаружил на заре истории Вселенной существование огромных галактик правильной формы и с такой же структурой. Считалось, что в этот период ранней Вселенной таких галактик просто не могло быть.