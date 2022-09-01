Не только увидеть, но и услышать. NASA превратило снимки телескопа Уэбба в музыку (видео)

С помощью звуков первые научные изображения космического телескопа воспринимаются по-новому.

Ученые решили озвучить самый первый набор научных данных космического телескопа Уэбба, который представили еще в начале июля 2022 года. Об этих изображениях и данных Фокус уже подробно писал. Превратить данные телескопа в музыку ученые смогли с помощью метода, который так и называется – озвучивание данных. Теперь можно послушать, как звучат две туманности и одна экзопланета, сообщает Space.

В NASA решили превратить изображения Уэбба в музыку и для этого выбрали три объекта, которые попали в первый набор научных данных космического телескопа. Теперь можно услышать, как звучит Туманность Киля, Южная кольцевая туманность и какую музыку создает спектральный анализ атмосферы горячего газового гиганта – планеты WASP-96b.

Каждое из этих уникальных музыкальных произведений отличается от друг от друга. Если Туманность Киля звучит легко и расслабляюще, то звуки Южной кольцевой туманности больше напоминают саундтрек из фильма ужасов.

[ + – ] Туманность Киля. Если точнее, то на изображении, которое озвучили ученые, виден край туманности NGC 3324, которая входит в состав туманности Киля. Это изображение ученые назвали "Космические горы" из-за явного сходства с горами и долинами на Земле. Кстати, самые высокие "горы" здесь имеют "высоту" в 7 световых лет

С помощью метода озвучивания данных ученые смогли создать уникальные звуки для каждого объекта, учитывая разные параметры. Например, звезды в туманностях издают звуки, которые зависят от их размера, яркости и возраста.

[ + – ] Южная кольцевая туманность. Телескоп Уэбба сделал фотографию газового облака, которое окружает умирающего белого карлика на расстоянии в 2,5 тысячи световых лет от нас, которое называется Южная кольцевая туманность или NGC 3132. Эта планетарная туманность находится в созвездии Паруса. Телескоп Уэбба сделал два изображения туманности: в ближнем инфракрасном диапазоне (слева) и в среднем инфракрасном свете (справа)

По словам Куена Харта из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, такая космическая музыка является еще одним способом получения информации о космических объектах.

"Звуки кодируют информацию, такую как цвет, яркость, расположение звезд, а если говорить о спектре планеты, то здесь кодируется информация о ее важных составляющих", — говорит Харт.

С помощью новых музыкальных композиций можно различить ключевые особенности каждого изображения Уэбба, говорят ученые.

[ + – ] Планета Wasp-96b. Телескоп Уэбба сделал спектральный анализ атмосферы экзопланеты Wasp-96b, которая находится на расстоянии в 1150 световых лет от нас. Это похожий на Юпитер газовый гигант, который имеет вдвое меньшую массу. Эта планета вращается вокруг звезды, которая очень похожа на наше Солнце

"Музыка влияет на наши эмоциональные центры. Мы хотели, чтобы изображения Уэбба были понятными через звук, ведь так можно создать для себя новые мысленные образы", — говорит Мэтт Руссо из Университета Торонто, Канада.

На самом деле, основной задачей озвучивания изображений Уэбба было предоставление возможности незрячим людям ощутить красоту этих снимков с помощью музыки.

Фокус уже писал о том, что ученые не могут пока разгадать одну загадку, которую показывают данные космического телескопа Уэбба. Подобных галактик не должно быть в ранней Вселенной, но они все же там находятся.

Фокус уже писал о том, что с помощью такого же метода озвучивания ученые показали, какие звуки может издавать черная дыра.