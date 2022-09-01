Не лише побачити, а й почути. NASA перетворило знімки телескопа Вебба на музику (відео)

Із допомогою звуків перші наукові зображення космічного телескопа сприймаються по-новому.

Учені вирішили озвучити перший набір наукових даних космічного телескопа Вебба, який представили ще на початку липня 2022 року. Про ці зображення й дані Фокус уже докладно писав. Перетворити дані телескопа на музику вчені змогли за допомогою методу, який так і називається — озвучування даних. Тепер можна послухати, як звучать дві туманності й одна екзопланета, повідомляє Space.

У NASA вирішили перетворити зображення Вебба на музику й для цього обрали три об'єкти, які потрапили в перший набір наукових даних космічного телескопа. Тепер можна почути, як звучить Туманність Кіля, Південна кільцева туманність, і музику створює спектральний аналіз атмосфери гарячого газового гіганта — планети WASP-96b.

Кожен із цих унікальних музичних творів відрізняється один від одного. Якщо Туманність Кіля звучить легко та розслабляє, то звуки Південної кільцевої туманності більше нагадують саундтрек із фільму жахів.

[ + – ] Туманність Кіля. Якщо точніше, то на зображенні, яке озвучили вчені, видно край туманності NGC 3324, що входить до складу туманності Кіля. Це зображення вчені назвали "Космічні гори" через явну схожість із горами й долинами на Землі. До речі, найвищі гори тут мають висоту в 7 світлових років.

За допомогою методу озвучування даних учені змогли створити унікальні звуки кожного об'єкта, враховуючи різні параметри. Наприклад, зірки в туманностях видають звуки, які залежать від їхнього розміру, яскравості й віку.

[ + – ] Південна кільцева туманність. Телескоп Вебба зробив фотографію газової хмари, яка оточує вмираючого білого карлика на відстані 2,5 тисячі світлових років від нас, яка називається Південна кільцева туманність або NGC 3132. Ця планетарна туманність розташована в сузір'ї Вітрила. Телескоп Вебба зробив два зображення туманності: у ближньому інфрачервоному діапазоні (ліворуч) і в середньому інфрачервоному світлі (праворуч).

За словами Квена Гарта з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, така космічна музика є ще одним способом отримання інформації про космічні об'єкти.

"Звуки кодують інформацію, таку як колір, яскравість, розташування зірок, а якщо говорити про спектр планети, то тут кодується інформація про її важливі складові", — говорить Гарт.

За допомогою нових музичних композицій можна розрізнити ключові особливості кожного зображення "Вебба", кажуть учені.

[ + – ] Планета Wasp-96b. Телескоп Вебба зробив спектральний аналіз атмосфери екзопланети Wasp-96b, яка розташована на відстані 1150 світлових років від нас. Це схожий на Юпітер газовий гігант, який має вдвічі меншу масу. Ця планета обертається навколо зірки, яка дуже схожа на наше Сонце.

"Музика впливає на наші емоційні центри. Ми хотіли, щоб зображення Вебба були зрозумілими через звук, адже так можна створити для себе нові уявні образи", — каже Метт Руссо з Університету Торонто, що в Канаді.

Насправді основним завданням озвучування зображень Вебба було надання можливості незрячим людям відчути красу цих знімків за допомогою музики.

Фокус уже писав про те, що вчені не можуть поки що розгадати одну загадку, яку показують дані космічного телескопа Вебба. Подібних галактик не повинно бути в ранньому Всесвіті, але вони все ж таки там є.

Фокус уже писав про те, що за допомогою того ж методу озвучування вчені показали, які звуки може видавати чорна діра.