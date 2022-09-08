Астрономы обнаружили две новые супер-Земли возле очень холодной звезды: чем они уникальны

Одна из этих планет находится в обитаемой зоне и, возможно, там может быть жизнь.

Международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, которые являются супер-Землями. Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика, температура, которого в два раза меньше температуры Солнца. Но одна из них находится в обитаемой зоне и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь, пишет Space.

На расстоянии в примерно 100 световых лет от нас в созвездии Эридан находится красный карлик – очень холодная звезда с температурой 2600 градусов Цельсия (температура Солнца – 5500 градусов Цельсия). Эта звезда с названием LP 890-9 (ее еще называют TOI-4306 или SPECULOOS 2) по массе почти в 10 раз меньше Солнца и почти в 7 раз меньше по размеру.

[ + – ] На расстоянии в примерно 100 световых лет от нас в созвездии Эридан находится красный карлик – очень холодная звезда с температурой 2600 градусов Цельсия (температура Солнца – 5500 градусов Цельсия). Эта звезда с названием LP 890-9 (ее еще называют TOI-4306 или SPECULOOS 2) по массе почти в 10 раз меньше Солнца и почти в 7 раз меньше по размеру. Иллюстрация Фото: space.com

С помощью космического телескопа TESS и наземных телескопов из проекта SPECULOOS (телескопы находятся в Чили и на острове Тенерифе, Канарские острова) ученые обнаружили вокруг этой холодной звезды две планеты — LP 890-9 b и LP 890-9 с.

Это уже второй случай в истории, когда ученым удалось обнаружить планеты возле холодного красного карлика. Первой такой звездой была TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются 7 планет и 3 из них находятся в зоне обитаемости. О планах ученых на эти планеты Фокус уже писал.

[ + – ] Это уже второй случай в истории, когда ученым удалось обнаружить планеты возле холодного красного карлика. Первой такой звездой была TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются 7 планет и 3 из них находятся в зоне обитаемости. Иллюстрация Фото: NASA

Зона обитаемости – это место вращения планеты вокруг своей звезды, где будет не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы на планете могла существовать вода в жидком виде.

Ученые считают, что новая планета LP 890-9 с вращается вокруг своей звезды как раз в зоне обитаемости. Она больше, чем LP 890-9 b по размеру, на 40% больше размера Земли и делает полный оборот вокруг звезды за 8,5 земных дней. То есть год здесь длится чуть больше недели.

Что касается планеты LP 890-9 b, то она находится ближе к звезде и соответственно здесь немного жарче, чем на LP 890-9 с. Эта планета примерно на 30% больше Земли по размеру и делает полный оборот вокруг своей звезды за 2,7 земных дня.

[ + – ] Ученые считают, что новая планета LP 890-9 с вращается вокруг своей звезды как раз в зоне обитаемости. Она больше, чем LP 890-9 b по размеру, на 40% больше размера Земли и делает полный оборот вокруг звезды за 8,5 земных дней. То есть год здесь длится чуть больше недели. Иллюстрация Фото: wikipedia

"Проект SPECULOOS предназначен для поиска потенциально пригодных для жизни планет, которые похожи на Землю, и которые вращаются вокруг маленьких и холодных звезд. На таких планетах легче обнаружить атмосферу, а также проще изучить их химический состав, чтобы найти потенциальные признаки жизни. В этом нам, возможно, поможет телескоп Уэбба", — говорит Майкл Гиллон из Льежского университета, Бельгия.

По словам ученых, теперь нужно выяснить есть ли у планеты LP 890-9 с атмосфера и если она там существует, то насколько экзопланета пригодна для поддержания жизни.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбба обнаружил на далекой планете облака из земного вещества.

Что касается объектов Солнечной системы, то Фокус уже писал о том, что ученым кажется удалось разгадать загадку спутника Плутона. На Хароне находится необычное красное пятно, и астрономы долгое время спорили, почему оно имеет такой цвет.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как опасное путешествие Земли через Млечный Путь влияет на планету.