Ученые выяснили, как опасное путешествие Земли через Млечный Путь влияет на планету

Новое исследование показывает, что на геологию Земли влияют падающие каждые 200 млн лет кометы, когда планета проходит через спиральные рукава нашей галактики.

Ученые считают, что путешествие Земли через Млечный путь возможно оказало очень большое влияние на геологию планеты. Ученые пришли к выводу, что во время прохождения планеты через спиральные рукава Млечного Пути, каждые 200 млн лет на Землю падают кометы, которые изменяют континентальную кору Земли, пишет Space.

В нашей галактики все объекты вращаются вокруг центра Млечного Пути. Спиральные рукава, в одном из которых находится Солнечная система также вращаются вокруг галактического центра. Но наша звездная система делает это намного быстрее, чем сами рукава.

Например, Солнце вращается вокруг центра галактики со скоростью в 863 тысячи км/час, а спиральные рукава – со скорость в 76 тысяч км/час. Это означает, что Солнечная система и все ее составляющие, как и другие звезды и звездные системы постоянно входят и выходят из спиральных рукавов.

[ + – ] Солнце вращается вокруг центра галактики со скоростью в 863 тысячи км/час, а спиральные рукава – со скорость в 76 тысяч км/час. Это означает, что Солнечная система и все ее составляющие, как и другие звезды и звездные системы постоянно входят и выходят из спиральных рукавов Фото: SciTechDaily

Когда Солнечная система движется через спиральные рукава галактики, ледяные объекты в облаке Оорта, которое находится на краю системы на расстоянии примерно 7,4 трлн км от Солнца, взаимодействуют с плотными газовыми облаками галактических рукавов. Это взаимодействие заставляет кометы устремляться к внутренней части Солнечной системы, где и находится Земля.

Эти кометы имеют намного большую энергию, чем астероиды, обломки которых, а иногда и они сами, постоянно падают на Землю. Поэтому падение комет вызывает большее изменение геологии Земли, считают ученые.

[ + – ] Эти кометы имеют намного большую энергию, чем астероиды, обломки которых, а иногда и они сами, постоянно падают на Землю. Поэтому падение комет вызывает большее изменение геологии Земли, считают ученые Фото: The Verge

"Мы считаем, что кометы, которые каждые 200 млн лет падают на Землю ответственны за изменения земной коры. К такому выводу мы пришли после изучения кристаллов циркона, которые были обнаружены в Гренландии и Австралии. Именно здесь можно найти самые старые породы из ранней истории Земли", — говорит Крис Киркланд из Университета Кертин, Австралия.

Ученые использовали распад урана в кристаллах циркона для того, чтобы создать геологическую шкалу времени истории Земли, которая охватывает 1 млрд лет — от 2,8 до 3,8 млрд лет назад. Эта временная шкала может помочь геологам узнать, как Земля стала единственной известной планетой, которая имеет континенты и активную тектонику плит.

Ученые выявили закономерность в изменении формирования коры Земли и считают, что это связано именно с падением комет. Ученые считают, что путешествие Земли вокруг галактического центра помогает формировать геологию планеты. Их модели образования коры Земли показали, что в течение миллиардов лет все изменения соответствовали галактическому году. Это время, за которое Солнечная система делает полный оборот вокруг центра Млечного Пути, и оно составляет примерно 200 млн лет. Но пока это только теория, которая требует доказательств и дальнейших исследований, говорят ученые.

Как уже писал Фокус ученые продолжают изучение двух огромных структур в недрах Земли, которые имеют размеры континентов.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили доказательства теории, которая объясняет формирование континентов на Земле. Исследование предполагает, что за этим процессом стоят удары гигантских метеоритов.