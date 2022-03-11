Размером с континенты. Геологи изучают две гигантские "капли" в самом сердце Земли

В рамках нового исследования ученые смогли выяснить максимальную высоту двух структур размером с континент.

В нижней мантии Земли, близко к внешнему ядру, находятся две огромные структуры, которые называются Крупные области с низкой скоростью сдвига (международное сокращение названия LLSVP). Они расположены под Африкой и Тихим океаном. Каждая структура по размерам сравнима с континентом и примерно в 100 раз выше горы Эверест. Ученые знают, что эти структуры имеют сложную форму и состав, но как они появились до сих пор неизвестно, сообщает Phys.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Двое ученых из Университета штата Аризона, США, Цянь Юань и Мингминг Ли провели новое исследование, используя имеющиеся данные, и смогли определить максимальную высоту этих структур. Также они выяснили, как объем и плотность, а также окружающая мантия влияют на их высоту.

[ + – ] Крупная область с низкой скоростью сдвига Фото: phys.org

В результате исследования выяснилось, что структура, которая находится под Африкой примерно на 1000 км выше, чем та, что находится под Тихим океаном. Ученые считают, что первая менее плотная, а значит менее стабильная, чем вторая. Это и объясняет такой огромный перепад высоты.

Изучая разные факторы, которые могут повлиять на высоту этих образований в недрах Земли, ученые выяснили, что раз объект под Африкой менее плотный, чем тихоокеанский, значит у них разный состав и разная эволюция.

"Мы считаем, что на высоту этих образований влияют их плотность и вязкость окружающей мантии. Также мы пришли к выводу, что африканская LLVP могла развиваться позже и это может объяснить поднятие рельефа и интенсивный вулканизм в восточной Африке", — говорит Юань.

По словам Ли, их открытие может коренным образом изменить представление ученых о тех процессах, которые происходят в мантии Земли.

[ + – ] Крупная область с низкой скоростью сдвига Фото: wikipedia

"Нестабильная природа структуры под Африкой могла повлиять на изменение рельефа, вулканизм и вообще на движение тектонических плит", — говорит Юань.

Считается, что общий объем крупных областей с низкой скоростью сдвига составляет примерно 6% от объема Земли. Эти две структуры глубоко в мантии планеты расположены в основном вдоль экватора и по большей части находятся в Южном полушарии.

Напоминаем, что ученые нашли следы жизни на Земле глубоко под поверхностью. 540 млн лет назад появилось огромное разнообразие видов животных и этот процесс оставил свои следы глубоко в мантии планеты.

Как уже писал Фокус, американские ученые считают, что, если пробурить дыру глубиной в 20 км, то под поверхностью Земли можно получить доступ к безграничной энергии.