Розміром із континенти. Геологи вивчають дві гігантські "краплі" у самісінькому серці Землі
У межах нового дослідження вчені змогли з'ясувати максимальну висоту двох структур розміром із континент.
У нижній мантії Землі, близько до зовнішнього ядра, знаходяться дві великі структури, які називаються Великі області з низькою швидкістю зсуву (міжнародне скорочення назви LLSVP). Вони розташовані під Африкою та Тихим океаном. Кожну структуру за розмірами можна порівняти з континентом і приблизно в 100 разів вище за гору Еверест. Учені знають, що ці структури мають складну форму та склад, але як вони з'явилися досі невідомо, повідомляє Phys.
Двоє вчених з Університету штату Арізона, США, Цянь Юань і Мінґмінг Лі провели нове дослідження, використовуючи наявні дані, та змогли визначити максимальну висоту цих структур. Також вони з'ясували, як об'єм і щільність, а також навколишня мантія впливають на їхню висоту.
Унаслідок дослідження з'ясувалося, що структура, яка знаходиться під Африкою приблизно на 1 000 км вище, ніж та, що знаходиться під Тихим океаном. Учені вважають, що перша менш щільна, а отже, менш стабільна, ніж друга. Це пояснює такий величезний перепад висоти.
Вивчаючи різні фактори, які можуть вплинути на висоту цих утворень у надрах Землі, учені з'ясували, що якщо об'єкт під Африкою менш щільний, ніж тихоокеанський, значить у них різний склад і різна еволюція.
"Ми вважаємо, що на висоту цих утворень впливають їхня щільність і в'язкість навколишньої мантії. Також ми дійшли висновку, що африканська LLVP могла розвиватися пізніше і це може пояснити підняття рельєфу й інтенсивний вулканізм у східній Африці", — говорить Юань.
За словами Лі, їхнє відкриття може докорінно змінити уявлення вчених про ті процеси, що відбуваються у мантії Землі.
"Нестабільна природа структури під Африкою могла вплинути на зміну рельєфу, вулканізм і взагалі рух тектонічних плит", — говорить Юань.
Вважається, що загальний обсяг великих областей із низькою швидкістю зсуву становить приблизно 6% від обсягу Землі. Ці дві структури глибоко в мантії планети розташовані здебільшого вздовж екватора та переважно знаходяться в Південній півкулі.
Нагадуємо, що вчені знайшли сліди життя Землі глибоко під поверхнею. 540 млн років тому з'явилося величезне розмаїття видів тварин і цей процес залишив свої сліди глибоко в мантії планети.
Як уже писав Фокус, американські вчені вважають, що, якщо пробурити дірку глибиною 20 км, то під поверхнею Землі можна отримати доступ до безмежної енергії.