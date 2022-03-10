Дістали аж до мантії. Вчені знайшли сліди життя на Землі глибоко під поверхнею

На Землі 540 млн років тому з'явилася величезна різноманітність різних видів тварин, і нове дослідження показує, що цей процес залишив свої сліди глибоко в мантії Землі.

Кембрійським вибухом називають різке збільшення кількості копалин залишків живих істот у відкладеннях кембрійського періоду. Цей вибух стався приблизно 541 млн років тому і саме тоді на нашій планеті почалося збільшення біорізноманіття. Те, що вчені знайшли сліди стародавнього життя глибоко під поверхнею, говорить про взаємодію між тим, що відбувається на поверхні планети та під нею, повідомляє ScienceAlert.

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Відкладення, наповнені органічним матеріалом, проникають у надра Землі внаслідок руху тектонічних плит та інших процесів геологічної активності, каже Андрія Джуліані зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха у Швейцарії.

У новому дослідженні вчені вивчили наповнені алмазами вулканічні породи, котрі називаються кімберлітами. Коли вони виходять на поверхню, можна дізнатися, що відбувалося глибоко під землею протягом тривалого часу. Особливу увагу вчені приділили вивченню вуглецю у знайдених зразках по всьому світу.

[ + – ] Кімберліт Фото: wikipedia

"Вважають, що вуглець, який міститься в алмазах, суттєво не змінюється протягом сотень мільйонів років", — каже Джуліані.

Вчені виявили зміщення у співвідношенні ізотопів вуглецю приблизно 250 млн років тому, приблизно в той час, коли відкладення кембрійського вибуху мали проникнути в надра Землі. Вчені вважають, що ці зміщення спричинили величезні зміни у вуглецевому циклі в той час, коли біосфера збільшувалася у своїй масі та різноманітності на поверхні.

[ + – ] У кембрійському періоді основне життя зосереджувалося в морях. Найвідоміші мешканці кембрійських морів це донні хижі панцирні трилобіти, які знаходять у відкладеннях, датованих віком 530 млн років. Довжина їхнього тіла доходила до 1 метра Фото: wikipedia

"Наше дослідження показує, що біогеохімічні процеси на поверхні впливають на надра Землі та існує зв'язок між вуглецевими циклами над і під поверхнею", — кажуть вчені.

Дослідники вважають, що стародавні мертві істоти, які застрягли у відкладеннях, потрапили в мантію завдяки тектонічному руху плит. Вуглець цих тварин змішався з іншими сполуками та вийшов на поверхню внаслідок вивержень вулканів.

"Вивчення деталей цього вуглецевого циклу особливо важливі для розуміння того, що відбувається на нашій планеті, особливо з урахуванням розвитку кліматичної кризи", — говорить Джуліані.

Нове дослідження дає більше інформації про вуглецевий цикл і про те, яку роль у цьому приймають рухи тектонічних плит.