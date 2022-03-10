Достали до самой мантии. Ученые нашли следы жизни на Земле глубоко под поверхностью

На Земле 540 млн лет назад появилось огромное разнообразие разных видов животных и новое исследование показывает, что этот процесс оставил свои следы глубоко в мантии Земли.

Кембрийским взрывом называют резкое увеличение количества ископаемых остатков живых существ в отложениях кембрийского периода. Этот взрыв произошел примерно 541 млн лет назад и именно тогда на нашей планете началось увеличение биоразнообразия. То, что ученые нашли следы древней жизни глубоко под поверхностью, говорит о взаимодействии между тем, что происходит на поверхности планеты и под ней, сообщает ScienceAlert.

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Отложения, наполненные органическим материалом, проникают в недра Земли в результате движения тектонических плит и других процессов геологической активности, говорит Андрея Джулиани из Швейцарской высшей технической школы Цюриха в Швейцарии.

В новом исследовании ученые изучили наполненные алмазами вулканические породы, которые называются кимберлитами. Когда они выходят на поверхность, то можно узнать, что происходило глубоко под землей в течение длительного времени. Особое внимание ученые уделили изучению углерода, в найденных образцах по всему миру.

[ + – ] Кимберлит Фото: wikipedia

"Считается, что углерод, который содержится в алмазах, существенно не меняется в течение сотен миллионов лет", — говорит Джулиани.

Ученые обнаружили смещение в соотношении изотопов углерода примерно 250 млн лет назад, примерно в то время, когда отложения кембрийского взрыва должны были проникнуть в недра Земли. Ученые считают, что эти смещения вызваны огромными изменениями в углеродном цикле в то время, когда биосфера увеличивалась в своей массе и разнообразии на поверхности.

[ + – ] В кембрийском периоде основная жизнь была сосредоточена в морях. Самые известные обитатели кембрийских морей это донные хищные панцирные трилобиты, которые обнаруживаются в отложениях, датируемых возрастом 530 млн лет. Длина их тела доходила до 1 метра Фото: wikipedia

"Наше исследование показывает, что биогеохимические процессы на поверхности влияют на недра Земли и существует связь между углеродными циклами над и под поверхностью", — говорят ученые.

Исследователи считают, что древние мертвые существа, которые застряли в отложениях, попали в мантию благодаря тектоническому движению плит. Углерод этих животных смешался с другими соединениями и вышел на поверхность в результате извержений вулканов.

"Изучение деталей этого углеродного цикла особенно важны для понимания того, что происходит на нашей планете особенно с учетом развития климатического кризиса", — говорит Джулиани.

Новое исследование дает больше информации об углеродном цикле и о том, какую роль в этом принимают движения тектонических плит.