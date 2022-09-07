Вчені з'ясували, як небезпечна подорож Землі через Чумацький Шлях впливає на планету

Нове дослідження показує, що на геологію Землі впливають комети, що падають кожні 200 млн років, коли планета проходить через спіральні рукави нашої галактики.

Вчені вважають, що подорож Землі через Чумацький Шлях, можливо, дуже вплинула на геологію планети. Вчені дійшли висновку, що під час проходження планети через спіральні рукави Чумацького Шляху кожні 200 млн років на Землю падають комети, які змінюють континентальну кору Землі, пише Space.

У нашій галактиці всі об'єкти обертаються навколо центру Чумацького Шляху. Спіральні рукави, в одному з яких знаходиться Сонячна система, також обертаються навколо галактичного центру. Але наша зоряна система робить це набагато швидше, ніж самі рукави.

Наприклад, Сонце обертається навколо центру галактики зі швидкістю 863 тисячі км/год, а спіральні рукави — зі швидкістю 76 тисяч км/год. Це означає, що Сонячна система та всі її складові, як і інші зірки та зоряні системи постійно входять та виходять зі спіральних рукавів.

[ + – ] Сонце обертається навколо центру галактики зі швидкістю 863 тисячі км/год, а спіральні рукави – зі швидкістю 76 тисяч км/год. Це означає, що Сонячна система та всі її складові, як і інші зірки та зоряні системи постійно входять та виходять із спіральних рукавів Фото: Mouthwash

Коли Сонячна система рухається через спіральні рукави галактики, крижані об'єкти у Хмарі Оорта, що знаходиться на краю системи на відстані приблизно 7,4 трлн км від Сонця, взаємодіють із щільними газовими хмарами галактичних рукавів. Ця взаємодія змушує комети прямувати до внутрішньої частини Сонячної системи, де і знаходиться Земля.

Ці комети мають набагато більшу енергію, ніж астероїди, уламки яких, а іноді й вони самі, постійно падають на Землю. Тому падіння комет спричиняє більшу зміну геології Землі, вважають вчені.

[ + – ] Ці комети мають набагато більшу енергію, ніж астероїди, уламки яких, а іноді й вони самі, постійно падають на Землю. Тому падіння комет спричиняє більшу зміну геології Землі, вважають вчені Фото: Bridenstine

"Ми вважаємо, що комети, які кожні 200 млн років падають на Землю відповідальні за зміни земної кори. Такого висновку ми дійшли після вивчення кристалів циркону, виявлених у Гренландії та Австралії. Саме тут можна знайти найстаріші породи з ранньої історії Землі", — каже Кріс Кіркланд з Університету Кертін, Австралія.

Вчені використали розпад урану в кристалах циркону для того, щоб створити геологічну шкалу часу історії Землі, яка охоплює 1 млрд років — від 2,8 до 3,8 млрд років тому. Ця часова шкала може допомогти геологам дізнатися, як Земля стала єдиною відомою планетою, яка має континенти та активну тектоніку плит.

Вчені виявили закономірність у зміні формування кори Землі та вважають, що це пов'язано саме з падінням комет. Вчені вважають, що подорож Землі навколо галактичного центру допомагає формувати геологію планети. Їхні моделі утворення кори Землі показали, що протягом мільярдів років усі зміни відповідали галактичному рокові. Це час, за який Сонячна система робить повний оберт навколо центру Чумацького Шляху, і він становить приблизно 200 млн років. Але поки це лише теорія, яка потребує доказів та подальших досліджень, кажуть вчені.

Як уже писав Фокус, вчені продовжують вивчення двох величезних структур у надрах Землі, які мають розміри континентів.

Також Фокус писав у тому, що вчені виявили докази теорії, що пояснює формування континентів Землі. Дослідження передбачає, що з цим процесом стоять удари гігантських метеоритів.