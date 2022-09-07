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Розкрито загадку супутника Плутона: це змінює уявлення про Харона і про саму карликову планету

Харон, супутник Плутона
Фото: NASA | Вчені знайшли пояснення криваво-червоному кольору відомого регіону на супутнику Плутона Хароні

Вчені знайшли пояснення криваво-червоному кольору відомого регіону на супутнику Плутона Хароні.

Карликова планета Плутон має 5 супутників, і найбільший з них — це Харон. На північному полюсі цього супутника знаходиться регіон, який пофарбований у криваво-червоний колір — пляма Мордор. Вчені досі будують теорії, як саме ця область набула свого кольору. Але нова гіпотеза може змінити наше уявлення про те, з чого складається Харон, та про те, які в нього взаємодії з Плутоном, пише Inverse.

Регіон на північному полюсі Харона, пляма Мордору, астрономи неофіційно назвали саме так, пов'язавши цей червоний регіон зі знаменитою "країною зла" з творів Дж. Р. Р. Толкіна. Цю пляму на Хароні виявив ще у 2015 році космічний апарат "Нові горизонти" і відтоді вчені намагаються зрозуміти, як цей регіон набув свого червоного кольору.

Харон, супутник Плутона
Регіон на північному полюсі Харона, пляма Мордору, астрономи так неофіційно назвали, пов'язавши цей червоний регіон зі знаменитою "країною зла" з творів Дж. Р. Р. Толкіна
Фото: NASA

Найпопулярніша нині теорія, що пояснює червоний колір плями Мордор, говорить про те, що цей колір обумовлений наявністю органічних сполук — толінів. Вони формуються, коли ультрафіолетове випромінювання руйнує хімічні речовини, такі як метан та вуглекислий газ. Але загадка полягає в тому, звідки взялися ці хімічні сполуки. Вчені вважали, що гази, які виходили з атмосфери Плутона, могли досягти Харона і почали накопичуватись на його поверхні. Завдяки низьким температурам на Хароні ці гази перетворилися на кригу.

Але нове дослідження припускає, що Плутон тут ні до чого, і ці хімічні сполуки з'явилися на поверхні Харона внаслідок вивержень вулканів, які викидали не магму, а лід.

Плутон
Але нове дослідження припускає, що Плутон (на фото) тут ні до чого і ці хімічні сполуки з'явилися на поверхні Харона внаслідок вивержень вулканів, які викидали не магму, а талий лід
Фото: NASA

Стефані Ментен та її колеги з Університету Пердью підрахували кількість метану, яку могло б викинути з надр Харона внаслідок тих же вивержень, які створили велику крижану рівнину в південній півкулі Харона під назвою рівнина Вулкан. У результаті моделювання вчені з'ясували, що в плямі Мордор могла викинутися достатня кількість метану за мільйони років, щоб тут утворився лід завтовшки 9 метрів.

Харон, супутник Плутона
У результаті моделювання, вчені з'ясували, що в плямі Мордора могла викинутися достатня кількість метану за мільйони років, щоб тут утворився лід завтовшки 9 метрів
Фото: NASA

Потім космічне і сонячне випромінювання поступово зруйнували верхній шар молекул метану і перетворили їх на темніші сполуки — толіни, і так цей регіон на Хароні набув свого криваво-червоного кольору. Принаймні так звучить їхня теорія.

Харон, супутник Плутона
У результаті моделювання вчені з'ясували, що в плямі Мордор на Хароні (на фото) могла викинутися достатня кількість метану за мільйони років, щоб тут утворився лід завтовшки 9 метрів
Фото: NASA

"Приблизно 4 млрд років тому на Хароні існував підповерхневий океан з рідкої води з домішкою аміаку, метану та інших хімічних речовин. Але в якийсь проміжок часу, між 4 і 2 млрд років тому, цей океан замерз. Замерзла вода, яка перетворилася на лід, почала виходити на поверхню і розколола кору Харона. У результаті почали відбуватися виверження талого льоду", — каже Ментен.

Вчені вважають, що цей крижаний вулканізм тривав приблизно 1 млн років і в результаті з'явився регіон — рівнина Вулкан, розміром 400 тисяч кв. км. Такі ж виверження могли відбутися і на півночі, там, де утворилася пляма Мордору. Відповідно метан, який вирвався на поверхню, перетворився на лід.

Харон, Плутон
Порівняння розмірів Харона (ліворуч) та Плутона (праворуч)
Фото: NASA

На Землі та інших кам'янистих світах вулканізм грає значної ролі у переміщенні летких органічних сполук, як-от метан і вуглекислий газ, з глибини планети на поверхню. Висновки вчених припускають, що те саме може бути вірним і для маленьких крижаних світів поясу Койпера, де знаходяться Плутон і Харон.

Такі карликові планети, як Макемаке та Седна, які також знаходяться в поясі Койпера, мають темно-червоні регіони на поверхні, і дослідження показують, що ці поверхні містять метановий лід і жодна з цих карликових планет не обертається навколо іншої карликової планети, такої як Плутон, з чиєї атмосфери може бути викинутий метан та інші гази.

Харон, Місяць, Земля
Порівняння розмірів Землі (праворуч), Місяця (зверху зліва) та Харона (знизу зліва)
Фото: NASA

Тепер вчені хочуть зрозуміти, чому пляма Мордору червона, а не чорна. Вважається, що толіни згодом темніють, тому за 2 млрд років цей регіон мав стати чорним. Але як і на Макемаку та Седні, ця область має червоний колір.

"Ми вважаємо, що мікрометеорити можуть постійно стирати найвищий шар толінів, оголюючи під ним червоний шар. Також можливо, що газ, що виходить з атмосфери Плутона, може допомагати оновлювати речовини на поверхні Харона, які відклалися в результаті стародавніх вивержень. Але це поки лише теорія", — каже Ментен.

Фокус вже писав про те, чому Плутон втратив статус планети, і чому він досі є загадкою для вчених.