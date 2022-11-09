"Веселящий газ" поможет космическому телескопу Уэбба обнаружить внеземную жизнь

Оксид азота может быть биосигнатурой, то есть признаком наличия жизни, которую можно найти в атмосферах далеких экзопланет.

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Искать внеземную жизнь – это не совсем весело, но ученые считают, что все-таки в поисках признаков жизни на других планетах галактики может помочь именно "веселящий газ". Так иногда называют оксид азота (N2O) из-за того, что этот негорючий бесцветный газ при воздействии на человека имеет опьяняющий эффект и вызывает приступы смеха. Но в новом исследовании говорится о том, что космический телескоп Уэбба должен искать этот газ в атмосферах экзопланет и он может свидетельствовать о наличии там жизни, пишет Space.

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"Многие ученые считают, что в атмосферах экзопланет нужно искать метан и кислород, которые будут биосигнатурами, то есть признаками обитаемости этих планет. Но мало кто рассматривает оксид азота в этом качестве. Мы считаем, что это ошибка", — говорит Эдди Швитерман из Калифорнийского университета в Риверсайде, США.

На нашей планете оксид азота – это естественный побочный продукт некоторых живых организмов. Например, микроорганизмы поглощают соединения азота и расщепляют их до нитратов, выделяя при этом метаболическую энергию. Еще один пример касается домашних рыбок. Любой их владелец знает, что причина, по которой аквариумы необходимо постоянно чистить – это удаление излишков нитратов, которые там накапливаются.

Но существуют бактерии, которые очень любят поглощать нитраты с последующим преобразованием их в оксид азота. Получается, что большое наличие этого газа в атмосфере другой планеты может быть биосигнатурой, которая говорит о том, что здесь есть жизнь. Но самое главное оксид азота может успешно обнаружить телескоп Уэбба в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне длин волн.

[ + – ] Ученые считают, что на таких планетах, как в звездной системе TRAPPIST-1, которые вращаются вокруг холодного красного карлика, оксид азота лучше сохраняется в атмосфере Фото: NASA

Американские ученые создали компьютерную модель, чтобы выяснить сколько именно оксида азота должно быть в атмосфере одной из планет в звездной системе TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии в 39 световых лет от нас, чтобы телескоп Уэбба смог увидеть следы его присутствия. Моделирование показало, что в атмосфере далекой планеты можно найти столько же оксида азота, сколько можно найти на Земле углекислого газа и метана. Но на Земле нет такого количества оксида азота, так как же это возможно на другой планете?

"Такой выброс оксида азота в атмосферу происходил на земле во времена протерозойского эона. Это самый длительный период в истории Земли, который начался 2,5 млрд лет назад и закончился примерно 540 млн лет назад. Это период начался с того, что атмосфера нашей планета начала насыщаться кислородом, а в конце этого периода появилась сложная многоклеточная жизнь. Мы считаем, что нечто подобное может происходить на этих экзопланетах", — говорит Швитерман.

Ученые считают, что на таких планетах, как в звездной системе TRAPPIST-1, которые вращаются вокруг холодного красного карлика, оксид азота лучше сохраняется в атмосфере. Дело в том, что такие звезды, в отличие от нашего Солнца, не выпускают слишком сильного излучения, которое могло бы разрушить молекулы оксида азота.

Но, с другой стороны оксид азота в атмосферах этих планет может быть создан в результате других физических процессов, а это будет означать что микроорганизмов здесь нет.

О том, что ученые обнаружили в звездной системе TRAPPIST-1 как минимум 7 каменистых планет, которые могут быть похожими на Землю, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о еще двух планетах, которые похожи на нашу Землю, которые также вращаются, как и предыдущая группа, вокруг холодного красного карлика.

Что касается самого космического телескоп Уэбба, то ученым наконец-то удалось справиться с технической проблемой, которая возникла в одном из четырех главных приборов обсерватории, как уже писал Фокус.