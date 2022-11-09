Космический телескоп Уэбба справился со сбоем в работе: какая ситуация сейчас

Проблема возникла в одном из приборов, с помощью которого телескоп может наблюдать за очень далекими космическими объектами.

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Больше месяца назад, как уже писал Фокус, у космического телескопа Уэбба произошел сбой в работе прибора, который предназначен для наблюдений за космосом в среднем диапазоне инфракрасного излучения. У очень холодной камеры, которая называется MIRI, появились проблемы с переключением режимов наблюдения на разных длинах волн инфракрасного света. Но сейчас ученые заявили, что проблема решена и эта камера скоро будет наблюдать за полярными регионами Сатурна, пишет Space.

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Прибор MIRI космического телескопа Уэбба вернулся к выполнению полноценных научных задач, после того, как техническая проблема вынудила ученых прекратить некоторые наблюдения за космосом.

Важный прибор космического телескопа Уэбба

В состав прибора для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения MIRI входит спектрометр среднего разрешения MRS. В нем находится специальный переключатель режимов выбора длин волн света, так называемое "решетчатое колесо", которое и вышло из строя. Этот переключатель прибор MIRI использует только в одном из своих четырех режимов наблюдений, но его поломка не позволила проводить полноценную научную работу.

Добраться к космическому телескопу у ученых нет возможности, а потому все диагностические работы проводились с расстояния в 1,5 млн км, то есть с Земли. Как показали результаты проверки, в этом переключателе возникло увеличенное трение между компонентами, что и привело к выходу его из строя. По словам ученых из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, на данный момент проблема была устранена дистанционно и все режимы наблюдений камеры MIRI работают так, как нужно.

[ + – ] Прибор MIRI космического телескопа Уэбба вернулся к выполнению полноценных научных задач, после того, как техническая проблема вынудила ученых прекратить некоторые наблюдения за космосом Фото: NASA

4 режима работы MIRI

В заявлении инженеров сказано, что были проведены технические испытания, которые показали, что спектрометр MRS работает нормально и камера MIRI возобновляет свои наблюдения во всех режимах. В частности, сейчас ученые готовят телескоп Уэбба к наблюдениям за полярными регионами Сатурна.

По сути работа спектрометра MRS представляет собой один из четырех режимов наблюдений прибора MIRI. Но в этом режиме телескоп не получает чистые изображения, а снимает только спектры света, с помощью которых можно получить представление о химическом составе наблюдаемых объектов. В то время как с этим режимом работы возникли проблемы, три остальных режима MIRI не испытывали никаких трудностей, и работа в этих режимах продолжалась.

[ + – ] В заявлении инженеров сказано, что были проведены технические испытания, которые показали, что спектрометр MRS работает нормально и камера MIRI возобновляет свои наблюдения во всех режимах. В частности, сейчас ученые готовят телескоп Уэбба к наблюдениям за полярными регионами Сатурна Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Кстати, именно благодаря прибору MIRI телескопу Уэбба удалось получить действительно потрясающие изображения культовой космической структуры под названием "Столпы Творения". Этот регион, состоящий из газа и пыли, является местом рождения новых звезд в туманности Орел на расстоянии в 7 000 световых лет от нас. Благодаря новым изображениям телескопы смогли увидеть намного больше деталей внутри этой области космоса, как уже писал Фокус.

[ + – ] Кстати, именно благодаря прибору MIRI телескопу Уэбба удалось получить действительно потрясающие изображения культовой космической структуры под названием "Столпы Творения" Фото: NASA

Почему приборы космического телескопа Уэбба должны быть очень холодными?

Как уже выше было сказано, прибор MIRI — это очень холодная камера для наблюдений за космосом. Точная работа всех четырех главных приборов Уэбба зависит от того насколько они будут холодными. От солнечного излучения приборы телескопа защищает специальный защитный экран и это позволят трем его приборам работать при температуре -223 градуса Цельсия. Но прибору MIRI нужна еще более низкая температура для работы, которую обеспечивают дополнительные охладители. Для полноценной работы этой камере нужна температура в -266 градусов Цельсия, а это всего на 7 градусов выше абсолютного нуля (-273,15 градуса по Цельсию). Это температура, при которой движение атомов останавливается. Такая низкая температура необходима приборам Уэбба чтобы нормально видеть инфракрасный свет, который по сути представляет собой тепло. Если этого тепла слишком много, то точность измерений падает. Поэтому все приборы должны быть очень холодными. Но самым холодным должен всегда быть прибор MIRI.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба запечатлел настоящий космический катаклизм, а именно он сделал снимок столкновения галактик на расстоянии в 270 млн световых лет от нас.