Столкновение галактик в 270 млн световых лет: телескоп Уэбба увидел космический катаклизм (видео)

Космический телескоп продолжает удивлять новыми снимками глубокого космоса. На этот раз он показал, как происходит слияние двух галактик.

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На расстоянии в 270 млн световых лет от Земли происходит впечатляющее событие – две галактики сталкиваются друг с другом и происходит их взаимодействие. Эта пара называется IC 1623 и находится в созвездии Кит, пишет Forbes.

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Космический телескоп Уэбба, который в последнее время удивляет все новыми и новыми изображениями глубокого космоса, предоставил возможность увидеть, как две галактики сливаются вместе. В результате слияния в этой паре происходит невероятно бурное образование новых звезд.

По словам ученых из NASA, образование новых звезд в этих двух галактиках, которые вскоре станут единым целым, происходит со скоростью, которая в 20 раз выше, чем появляются новые звезды в нашей галактике.

[ + – ] По словам ученых из NASA, образование новых звезд в этих двух галактиках, которые вскоре станут единым целым, происходит со скоростью, которая в 20 раз выше, чем появляются новые звезды в нашей галактике Фото: NASA

Несмотря на то, что другой космический телескоп, Хаббл, уже раньше фотографировал это слияние пары галактик, на новом изображении видно намного больше деталей. Это связано с тем, что Хаббл улавливает свет в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, а телескоп Уэбба предназначен для работы с инфракрасным диапазоном света.

Это дает возможность заглянуть сквозь пыль, окутывающую звезды и изображения становятся более детальными, яркими и красочными. С научной точки зрение такие изображения дают намного больше информации о том, что происходит внутри этих галактик.

[ + – ] Несмотря на то, что другой космический телескоп, Хаббл, уже раньше фотографировал это слияние пары галактик, на новом изображении видно намного больше деталей. Это связано с тем, что Хаббл улавливает свет в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, а телескоп Уэбба предназначен для работы с инфракрасным диапазоном света Фото: NASA

Ученые считают, что галактическое слияние находится уже в своей финальной стадии и вскоре можно будет увидеть одну галактику. Но вскоре – это не значит через несколько лет. Могут пройти десятилетия, столетия и намного больше времени, прежде чем будущие телескопы увидят один объект с огромным количеством новых звезд.

Приборы телескопа Уэбба – это самые мощные на сегодня инструменты для наблюдения за такими очень далекими объектами с невероятно большим разрешением. Телескоп Уэбба, стоимость которого 10 млрд долларов, на сегодня является самым амбициозным и успешным космическим проектом. Он находится на расстоянии в 1,6 млн км от Земли и с помощью своего огромного главного зеркала, диаметром в 6,5 метров, может увидеть свет чрезвычайно далеких звезд и галактик, которые находятся в миллиардах световых лет от нас.

Также в течение первых 10 лет своей работы телескоп будет изучать планеты Солнечной системы, другие планеты в нашей галактике, а также должен помочь ученым узнать больше о том, какой была Вселенная в самом начале.

Буквально неделю назад, как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба сделал новые изображения огромной структуры из газа и пыли, в которой появляются новые звезды, и она называется "Столпы Творения". Уже больше 20 лет эта структура является одним из самых известных космических объектов, благодаря снимкам телескопа Хаббл. Но Уэббу удалось показать такую детализацию, которой не мог достичь его "коллега".

Позже, как уже писал Фокус, у этого изображения появились глаза. Да, этот снимок настолько удивил одного из пользователей Сети, что он решил прикрепить глаза на вершины трех столпов, чтобы вероятно показать, насколько он был удивлен увиденным.

Также, как уже писал Фокус, недавно телескоп Уэбба показал удивительное изображение двух галактик, которые отличаются друг от друга, находятся близко, но у них не происходит никакого взаимодействия.

Конечно же стоит напомнить о впечатляющем изображении колец Сатурна, которые смог увидеть очень детально телескоп Уэбба, как уже писал Фокус.