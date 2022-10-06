Без помощи Хаббла не обошлось. Телескоп Уэбба обнаружил уникальный объект в космосе (фото)

Новое изображение пары галактик было создано с помощью данных в инфракрасном свете, полученном Уэббом, а также в видимом и ультрафиолетовом свете, полученном Хабблом.

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NASA опубликовало новое удивительное изображение космоса. На снимке показаны две галактики, которые составляют пару под названием VV 191. Эта пара состоит из яркой эллиптической галактики и спиральной галактики. Для того, чтобы получить полную картину происходящих здесь процессов, телескоп Уэбба использовал данные стареющего телескопа Хаббл, пишет Forbes.

На новом снимке космического телескопа Уэбба ученые увидели новые ранее неизвестные детали двух галактик, которые находятся относительно близко, но активно не взаимодействуют между собой.

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Предварительные данные, которые получил телескоп Хаббла в ультрафиолетовом и видимом свете не позволили в полной мере увидеть особенности этой пары галактик. Но данные, полученные телескопом Уэбба в инфракрасном диапазоне света, показали более подробно длинные, полные пылью, спиральные рукава спиральной галактики.

[ + – ] На снимке показаны две галактики, которые составляют пару под названием VV 191. Эта пара состоит из яркой эллиптической галактики и спиральной галактики. Для того, чтобы получить полную картину происходящих здесь процессов, телескоп Уэбба использовал данные стареющего телескопа Хаббл Фото: NASA

По словам ученых, создается впечатление, что эти рукава перекрывает в некоторой степени яркая эллиптическая галактика, которая находится рядом.

Эти две галактики ученые выбрали для исследования из-за того, что они могут помочь исследовать свойства галактической пыли и сравнить ее в разных галактиках. Пыль меняет яркость и цвета галактик, а потому важно знать о ее природе и распределении. В заявлении NASA сказано, что пыль частично отвечает за формирование новых звезд и планет, а потому изучение ее присутствия важно для дальнейших научных изысканий.

Также ученые сделали с помощью нового изображения неожиданное открытие. И оно касается эллиптической галактики. На изображении в верхнем углу над яркой эллиптической галактикой стала видна красная дуга. Это очень далекая галактика, свет которой искривляется гравитацией эллиптической галактики переднего плана, и ее внешний вид искажается. Это один из примеров гравитационного линзирования, когда далекий объект можно увидеть с помощью более близкого к телескопу объекта.

[ + – ] Также ученые сделали с помощью нового изображения неожиданное открытие. И оно касается эллиптической галактики. На изображении в верхнем углу над яркой эллиптической галактикой стала видна красная дуга. Это очень далекая галактика, свет которой искривляется гравитацией эллиптической галактики переднего плана, и ее внешний вид искажается Фото: NASA

Изначально эту галактику не было видно на изображениях Хаббла и только приборы Уэбба смогли ее увидеть. Также на новом снимке можно различить и другие более далекие галактики, которые ранее были незаметны на фотографиях Хаббла.

По словам ученых, они с помощью новых снимков они получили даже больше информации, чем рассчитывали. Это произошло благодаря объединению данных двух космических телескопов.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба смог увидеть структуры далекой галактики так, как это не смог сделать телескоп Хаббл.