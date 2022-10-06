Без допомоги Габбла не обійшлося. Телескоп Вебба виявив унікальний об'єкт у космосі (фото)

Нове зображення пари галактик створено за допомогою даних в інфрачервоному світлі, отриманому Веббом, а також у видимому та ультрафіолетовому світлі, отриманому Габблом.

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NASA опублікувало нове дивовижне зображення космосу. На знімку показані дві галактики, які складають пару під назвою VV 191. Ця пара складається з яскравої еліптичної галактики та спіральної галактики. Для того, щоб отримати повну картину процесів, що відбуваються тут, телескоп Вебба використав дані телескопа Габбл, який старіє, пише Forbes.

На новому знімку космічного телескопа Вебба вчені побачили нові раніше невідомі деталі двох галактик, які знаходяться відносно близько, але не взаємодіють між собою.

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Попередні дані, які отримав телескоп Габбла в ультрафіолетовому та видимому світлі, не дозволили повною мірою побачити особливості цієї пари галактик. Але дані, отримані телескопом Вебба в інфрачервоному діапазоні світла, показали детальніше довгі, повні пилом, спіральні рукави спіральної галактики.

[ + – ] На знімку показані дві галактики, які складають пару під назвою VV 191. Ця пара складається з яскравої еліптичної галактики та спіральної галактики. Для того, щоб отримати повну картину процесів, що відбуваються тут, телескоп Вебба використовував дані старіючого телескопа Габбл Фото: NASA

За словами вчених, складається враження, що ці рукави перекриває певною мірою яскрава еліптична галактика, що знаходиться поруч.

Ці дві галактики вчені вибрали для дослідження через те, що вони можуть допомогти дослідити властивості галактичного пилу та порівняти його у різних галактиках. Пил змінює яскравість і кольори галактик, а тому важливо знати про її природу та розподіл. У заяві NASA сказано, що пил частково відповідає за формування нових зірок і планет, а тому вивчення її присутності є важливим для подальших наукових досліджень.

Також вчені зробили за допомогою нового зображення несподіване відкриття. І це стосується еліптичної галактики. На зображенні у верхньому кутку над яскравою еліптичною галактикою стала помітна червона дуга. Це дуже далека галактика, світло якої викривляється гравітацією еліптичної галактики переднього плану, і її вигляд спотворюється. Це один із прикладів гравітаційного лінзування, коли далекий об'єкт можна побачити за допомогою ближчого до телескопа об'єкта.

[ + – ] Також вчені зробили за допомогою нового зображення несподіване відкриття. І це стосується еліптичної галактики. На зображенні у верхньому кутку над яскравою еліптичною галактикою стала помітна червона дуга. Це дуже далека галактика, світло якої викривляється гравітацією еліптичної галактики переднього плану, і її вигляд спотворюється Фото: NASA

Спочатку цю галактику не було видно на зображеннях Габбла і лише прилади Вебба змогли її побачити. Також на новому знімку можна розрізнити й інші дальші галактики, які були непомітні раніше на фотографіях Габбла.

За словами вчених, вони за допомогою нових знімків отримали навіть більше інформації, ніж розраховували. Це сталося завдяки поєднанню даних двох космічних телескопів.

Фокус вже писав про те, що телескоп Вебба зміг побачити структури далекої галактики так, як не зміг зробити телескоп Габбл.