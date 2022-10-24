У "Столпов Творения" появились глаза: обработанный снимок телескопа Уэбба стал вирусным в Сети

Если внимательно присмотреться к новому изображению знаменитой космической структуры, то можно раскрыть глаза от удивления. Собственно, глаза как раз и играют важную роль на снимке после его обработки.

Related video

На прошлой неделе NASA обнародовало новое удивительное изображение, которое сделал космический телескоп Уэбба. Обсерватория впервые обратила свое внимание на часть туманности Орел, которая находится на расстоянии в 7000 световых лет от нас, и называется "Столпы Творения". Но один из пользователей Twitter скорее всего настолько был впечатлен новым снимком, что возможно даже вытаращил глаза, рассматривая его. Поэтому он и решил "приделать" выпученные глаза трем космическим структурам, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Столпы Творения" – это три похожие на столбы области, наполненные газом и пылью, где рождаются тысячи новых звезд. Впервые снимок этой части туманности Орел сделал в 1995 году космический телескоп Хаббл. С тех пор ученые уделяют особое внимание изучению этой области массового звездообразования.

[ + – ] На прошлой неделе NASA обнародовало новое удивительное изображение, которое сделал космический телескоп Уэбба. Обсерватория впервые обратила свое внимание на часть туманности Орел, которая находится на расстоянии в 7000 световых лет от нас, и называется "Столпы Творения" Фото: NASA

Но новое изображении Уэбба предоставило больше подробностей о том, как на самом деле выглядит эта часть туманности. Ученые смогли увидеть намного больше звезд, чем раньше, само изображение имеет более высокую четкость и детализацию, а также Уэбб показал какова структура и состав "Столпов Творения". Это невероятное достижение, которое дает новый импульс для новых научных открытий.

Фокус уже подробно писал о самой космической структуре, а также о том, что показал Хаббл, а чего смог достичь с помощью своих приборов телескоп Уэбба.

Но культовое изображение переходит на новый уровень восприятия с помощью изменений, которые внес в него пользователь Сети. Конечно, с выпученными глазами, размещенными на вершинах каждого из столпов, этот снимок выглядит мягко говоря необычно, но интересно.

[ + – ] Но культовое изображение переходит на новый уровень восприятия с помощью изменений, которые внес в него пользователь Сети. Конечно, с выпученными глазами, размещенными на вершинах каждого из столпов, это снимок выглядит мягко говоря необычно, но интересно Фото: Twitter

Эта фотография разлетелась уже по Интернету, и многие пользователи сравнили измененный снимок с изображением трех кукол, которые кажутся по-настоящему живыми. Один из пользователей сравнил этих кукол с марсианами из знаменитой детской телепрограммы "Улица Сезам". Другой пользователь заметил, что они похожи на героев в мультсериале "Губка Боб".

В любом случае, каким бы не было это изображение "Столпов Творения", с глазами или без, оно все равно впечатляет.

Что касается других недавних достижений космического телескопа Уэбба, то ученые считают, что ему удалось обнаружить таинственную темную материю, как уже писал Фокус.