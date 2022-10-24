У "Стовпів Творіння" з'явилися очі: оброблений знімок телескопа Вебба став вірусним у мережі

Якщо уважно придивитися до нового зображення знаменитої космічної структури, можна розкрити очі з подиву. Власне, очі таки відіграють важливу роль на знімку після його обробки.

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Минулого тижня NASA оприлюднило нове дивовижне зображення, яке зробив космічний телескоп Webba. Обсерваторія вперше звернула свою увагу на частину туманності Орел, яка знаходиться на відстані 7000 світлових років від нас, і називається "Стовпи Творіння". Але один із користувачів Twitter найімовірніше настільки був вражений новим знімком, що можливо навіть витріщив очі, розглядаючи його. Тому він і вирішив "приробити" витріщені очі трьом космічним структурам, пише Futurism.

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"Стовпи Творіння" — це три схожі на стовпи області, наповнені газом та пилом, де народжуються тисячі нових зірок. Вперше знімок цієї частини туманності Орел зробив 1995 року космічний телескоп Габбл. Відтоді вчені приділяють особливу увагу вивченню цієї галузі масового зіркоутворення.

[ + – ] Минулого тижня NASA оприлюднило нове дивовижне зображення, яке зробив космічний телескоп Webba. Обсерваторія вперше звернула свою увагу на частину туманності Орел, яка знаходиться на відстані 7000 світлових років від нас, і називається "Стовпи Творіння" Фото: NASA

Але нове зображення Вебба надало більше подробиць про те, як насправді виглядає ця частина туманності. Вчені змогли побачити набагато більше зірок, ніж раніше, саме зображення має вищу чіткість та деталізацію, а також Вебб показав, яка структура та склад у "Стовпів Творіння". Це неймовірне досягнення, яке дає новий імпульс для нових наукових відкриттів.

Фокус вже докладно писав про саму космічну структуру, а також про те, що показав Габбл, а чого зміг досягти за допомогою своїх приладів телескоп Вебба.

Але культове зображення переходить на новий рівень сприйняття за допомогою змін, які вніс до нього користувач мережі. Звичайно, з витріщеними очима, розміщеними на вершинах кожного зі стовпів, цей знімок виглядає, м'яко кажучи, незвично, але цікаво.

[ + – ] Але культове зображення переходить на новий рівень сприйняття за допомогою змін, які вніс до нього користувач Мережі. Звичайно, з витріщеними очима, розміщеними на вершинах кожного зі стовпів, це знімок виглядає, м'яко кажучи, незвично, але цікаво Фото: Twitter

Ця фотографія розлетілася вже інтернетом, і багато користувачів порівняли змінений знімок із зображенням трьох ляльок, які здаються по-справжньому живими. Один із користувачів порівняв цих ляльок із марсіанами зі знаменитої дитячої телепрограми "Вулиця Сезам". Інший користувач зауважив, що вони схожі на героїв у мультсеріалі "Губка Боб".

У будь-якому разі, яким би не було це зображення "Стовпів Творіння", з очима чи без, воно все одно вражає.

Що стосується інших недавніх досягнень космічного телескопа Вебба, то вчені вважають, що йому вдалося виявити таємничу темну матерію, як уже писав Фокус.