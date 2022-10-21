Телескоп Вебба виявив у космосі загадкову щільну масу: це може бути та сама темна матерія

Телескоп зробив знімок скупчення із трьох галактик, які оточені гало з темної матерії. Принаймні так вважають учені.

Related video

Космічний телескоп Вебба зробив зображення групи з трьох близько розташованих галактик, які обертаються навколо один одного з дуже великою швидкістю. Це може відбуватися, якщо ця область космосу заповнена дуже щільною масою, а значить там може бути темна матерія. І найімовірніше ця щільна маса є двома гало з темної матерії, які з'єднуються разом, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що телескопу Вебба вдалося виявити два гало з темної матерії там, де три галактики формуються навколо дуже яскравого активного галактичного ядра чи квазара. Цей квазар утворився ще 11,5 млрд років тому, тобто через 2 мільярди років після Великого вибуху.

Дані три галактики, які знаходяться дуже близько одна до одної, обертаються з величезною швидкістю, що можливе лише за наявності великої маси. Вчені вважають, що цією масою якраз і є два масивні гало з темної матерії, які з'єднуються разом.

[ + – ] Вчені вважають, що телескопу Вебба вдалося виявити два гало з темної матерії там, де три галактики формуються навколо дуже яскравого активного галактичного ядра чи квазара. Цей квазар утворився ще 11,5 млрд років тому, тобто через 2 мільярди років після Великого вибуху Фото: Apophis

Прилади телескопа Вебба дозволяють йому зазирнути у дуже далеке минуле Всесвіту, і він може побачити, як формуються галактики у його ранній історії. Хоча вважається, що темна матерія становить більшу частину нашого Всесвіту, її ще ніколи не бачили прямо. Але німецькі вчені вважають, що ймовірно телескопу Вебба це вдалося.

Також вчені дійшли висновку, що ця область космосу з трьома галактиками є однією з найщільніших відомих областей формування галактик у ранньому Всесвіті.

[ + – ] Квазар у виставі художника Фото: wikipedia

"Однієї щільної ділянки темної матерії недостатньо, щоб пояснити те, що відбувається в цьому регіоні космосу, тому ми вважаємо, що тут з'єднуються разом два гало з темної матерії, які дуже масивні", — каже Домініка Вілезалек з університету Гейдельберга, Німеччина.

Вчені назвали активне ядро галактики, або квазар, навколо якого відбувається формування трьох інших галактик, SDSS J165202.64+172852.3. Дані телескопа Вебба дозволили вченим дослідити як сам квазар, його батьківську галактику, і навіть усе, що поруч.

[ + – ] Вчені назвали активне ядро галактики, або квазар, навколо якого відбувається формування трьох інших галактик, SDSS J165202.64+172852.3. Дані телескопа Вебба дозволили вченим досліджувати як сам квазар, його батьківську галактику, а також усе, що знаходиться поряд Фото: Apophis

"На сьогодні відомо лише про кілька первинних скупчень галактик з ранньої історії Всесвіту. Їх дуже важко виявити і лише деякі з них уже встигли сформуватися невдовзі після Великого вибуху. Але нові дані допоможуть нам зрозуміти, як еволюціонують галактики в такому надзвичайно щільному середовищі", — каже Вілезалек.

За словами вчених, телескоп Габбл вже спостерігав за цим регіоном космосу і ці дані вказали на те, що навколо квазару знаходиться дуже багато речовини, і воно впливає на батьківську галактику. Тільки зараз чіткіші зображення Вебба вказали на наявність трьох галактик навколо квазара, оточених, мабуть, темною матерією. Але вчені вважають, що можливо, галактик тут може бути і більше.

Фокус вже писав про те, що ще однією значущою подією в астрономії стало те, що телескоп Вебба вперше зробив найчіткіші зображення частини туманності Орел, яка відома як "Стовпи Творіння". На новому зображенні ця структура виглядає інакше і завдяки цьому вчені отримали багато нових наукових даних.

Також Фокус писав про те, що американські вчені дійшли висновку, що насправді 95% нашого Всесвіту становлять загадкові темна матерія та темна енергія. Остання провокує стрімке розширення Всесвіту, але вчені вважають, що ми не зовсім правильно розуміємо природу космосу.