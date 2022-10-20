Зі Всесвітом щось не так. Учені з'ясували, що ми неправильно розуміємо природу космосу

Найточніші з будь-коли зроблених вимірів складу Всесвіту й того, наскільки швидко він розширюється, припускають, що "щось не так" у нашому розумінні космосу.

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Нове дослідження підтверджує, що існують великі відмінності між двома різними способами оцінки швидкості розширення нашого Всесвіту, пише France24.

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Американські астрофізики з'ясували, що лише 5% нашого Всесвіту складає звичайна матерія, а решта 95% — це таємнича темна матерія та не менш загадкова темна енергія, що провокує розширення Всесвіту. Зокрема, вчені вважають, що рушійна сила розширення Всесвіту, яка змушує її збільшуватися зі швидкістю, що постійно зростає, становить 66,2% всього космосу. А решта 33,8% — це комбінація звичайної і темної матерії. Остання, як передбачається, складається з частинок, які ще належить виявити.

Щоб отримати такі найточніші результати того, з чого насправді складається наш Всесвіт, учені провели спостереження за надновими. Надновими стають зірки наприкінці свого життя, коли вони зникають унаслідок дуже потужного вибуху.

[ + – ] Щоб отримати такі найточніші результати того, з чого насправді складається наш Всесвіт, учені провели спостереження за надновими. Надновими стають зірки наприкінці свого життя, коли вони зникають унаслідок дуже потужного вибуху. Фото: ScienceAlert

Під час дослідження вчені проаналізували дані, отримані завдяки вивченню понад 1,5 тисяч наднових, які вибухнули як відносно недалеко від Сонячної системи, так і тих, які розташовані на відстані більш ніж 10 млрд світлових років від нас. Тобто вони вибухнули, коли Всесвіт існував лише кілька мільярдів років.

За словами Нобелівського лауреата Адама Рісса, нове дослідження є кульмінаційною роботою більш ніж 20 років вивчення сутності Всесвіту. Саме Рісс і його колеги ще наприкінці 90-х років минулого століття з'ясували, що Всесвіт розширюється та робить це з дедалі більшою швидкістю.

"Розширення Всесвіту можна порівняти з тим, що ви підкидаєте м'яч вгору, і він, замість того, щоб впасти, продовжує летіти вгору й при цьому набирає все більшу швидкість", — каже Діллон Браут із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

[ + – ] Спостереження за надновими дозволило вченим дійти висновку, що зараз Усесвіт розширюється зі швидкістю 73,4 км/с на мегапарсек (це 3,26 мільйона світлових років), або 255 тисяч км/год. Учені вважають це найточнішим виміром швидкості розширення Всесвіту Фото: сверхновая

Спостереження за надновими дозволило вченим дійти висновку, що зараз Усесвіт розширюється зі швидкістю 73,4 км/с на мегапарсек (це 3,26 мільйона світлових років), або 255 тисяч км/год. Учені вважають це найточнішим виміром швидкості розширення Всесвіту.

Але якщо вимірювати реліктове випромінювання, яке виникло в перші кілька сотень тисяч років після Великого вибуху, то виявиться, що Всесвіт розширюється повільніше: зі швидкістю приблизно 67 км/с на мегапарсек. Таку невідповідність виміру швидкості розширення Всесвіту вчені назвали проблемою Габбла.

Але нові дані свідчать, що це може бути просто статистичної випадковістю.

"Наші результати показують, що, безумовно, щось не так із нашим розумінням Усесвіту. Ми думали, що в нашому наборі даних можна буде знайти ключ до нового вирішення цієї проблеми, але натомість ми побачили, що наші дані виключають багато з цих варіантів і що глибокі розбіжності залишаються такими ж, як і раніше", — каже Браут.

За словами вчених, залишається ще багато невідомих, які варто виявити, щоб вирішити проблему Габбла. Хоча деякі вчені припускають, що подібна невідповідність у розрахунках говорить про те, що в ранньому Всесвіті існувала зовсім інша фізика, можливо, навіть інший вид темної енергії.

[ + – ] За словами вчених, залишається ще багато невідомих, які варто виявити, щоб вирішити проблему Габбла. Хоча деякі вчені припускають, що подібна невідповідність у розрахунках говорить про те, що в ранньому Всесвіті існувала зовсім інша фізика, можливо, навіть інший вид темної енергії. Фото: вселенная

"Спочатку в Усесвіті домінувала темна матерія, яка, можливо, і стримувала його розширення, але потім космос заповнила темна енергія. У будь-якому випадку ми отримали точніше уявлення про еволюцію Всесвіту", — говорить Браут.

Як уже писав Фокус, американець, який нещодавно закінчив школу, за допомогою гри Minecraft зміг створити практично весь відомий нам Усесвіт.

Також Фокус писав про те, що вчені підійшли впритул до вирішення питання, чому в Усесвіті не залишилося антиматерії, яка існувала на початку існування космосу.

Фокус цже писав про недавнє дослідження, де говориться, що Всесвіт скоро перестане розширяться і навпаки відбуватиметься процес його стиснення.