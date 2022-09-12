Вчені вважають, що знайшли вирішення однієї з найдавніших загадок у Всесвіті

Дослідники пропонують використовувати сам Всесвіт як лабораторію для вирішення однієї з найбільших загадок космосу.

Одна з головних загадок Всесвіту полягає в тому, що в момент Великого вибуху існували дві форми матерії: звичайна матерія та антиматерія. Але ці дві форми знищують одна одну, коли вступають у контакт. Тому вчені намагаються дізнатися чому Всесвіт складається із звичайної матерії, а не взагалі з нічого і куди поділася вся антиматерія. Здається, вчені знайшли розв'язання цієї проблеми, пише The Independent.

За словами автора нового дослідження Яно Цуй із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, факт переважання у Всесвіті звичайної матерії залишається однією з головних загадок сучасної фізики.

"Асиметрія між матерією та антиматерією в ранньому Всесвіті необхідна для того, щоб у Всесвіті переважала звичайна матерія, але її неможливо досягти у межах відомих законів фізики. Існують теорії, які можуть пояснити все це, але їх неможливо перевірити на Землі. Але ми знайшли варіант з використанням реліктового випромінювання, яке залишилося після Великого вибуху, щоб зробити із самого Всесвіту лабораторію для перевірки цих теорій", — каже Цуй.

У межах дослідження вчені вирішили перевірити теорію, яка стосується лептогенезу — це процес розпаду частинок, який міг призвести до асиметрії між матерією та антиматерією у ранньому Всесвіті.

[ + – ] Одна з головних загадок Всесвіту полягає в тому, що в момент Великого вибуху існували дві форми матерії: звичайна матерія та антиматерія. Але ці дві форми знищують одна одну, коли вступають у контакт. Тому вчені намагаються дізнатися чому Всесвіт складається із звичайної матерії, а не взагалі з нічого і куди поділася вся антиматерія Фото: space.com

"Асиметрія в деяких типах елементарних частинок на самому початку існування Всесвіту могла перерости з часом і в результаті подальших взаємодій частинок в асиметрію між матерією та антиматерією, яка й створила відомий нам космос. Лептогенез — це один із найпереконливіших механізмів, який міг породити асиметрію звичайної матерії та антиматерії, і він пов'язаний з такою фундаментальною часткою, як правосторонній нейтрино. Але цю частинку неможливо отримати у сучасних прискорювачах частинок на Землі, навіть у Великому адронному колайдері, через надто велику масу цієї частинки", — каже Цуй.

За словами вченого, не потрібно створювати потужніший колайдер на Землі, тому що ті ж умови, які можна створити в цьому прискорювачі частинок, вже існували в ранньому Всесвіті.

"Космічна інфляція, тобто стрімке розширення Всесвіту на самому початку його існування, створила високоенергетичне середовище, яке дозволяло створювати нові важкі частки, а також сприяло їхній взаємодії. Тобто це був такий космічний колайдер, але з енергією, яка перевищувала в 10 млрд разів можливості будь-якого сучасного прискорювача частинок", — каже Цуй.

Сліди створення асиметрії можна виявити у розподілі галактик, а також у реліктовому випромінюванні, яке залишилося після Великого вибуху, вважають вчені. Нові дослідження можуть розкрити походження матерії та того, чому звичайна матерія є основною у космосі.

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