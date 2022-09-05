Роботу Великого адронного колайдера можуть призупинити через енергетичну кризу

На території Європейської організації ядерних досліджень знаходиться 8 прискорювачів частинок, зокрема ВАК. Деякі їх можуть відключити у періоди пікового попиту електроенергію.

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) розробляє план відключення деяких зі своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту на електроенергію через енергетичну кризу в Європі. Зокрема, йдеться і про Великого адронного колайдера у разі потреби. Про це заявив голова комісії з управління енергією CERN Серж Клоде, повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Наша турбота — це стабільність мережі, тому що ми робимо все можливе, щоб запобігти відключенню електроенергії в нашому регіоні", — сказав він.

Такі надзвичайні заходи розглядаються після того, як російська енергетична компанія "Газпром" 2 вересня заявила про повне відключення трубопроводу "Північний потік" через те, що експерти виявили несправності та пошкодження на устаткуванні.

Повідомляється, що CERN розташований у великому комплексі на кордоні Франції та Швейцарії та є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції. У піковий годинник він споживає близько 200 мегават електроенергії, що втричі більше, ніж довколишнє швейцарське місто Женева.

Всього на території знаходиться 8 прискорювачів частинок, одним із яких є Великий адронний колайдер.

За словами Клоде, зараз CERN націлена на те, щоб підтримати роботу Великого адронного колайдера та уникнути раптового відключення, яке може порушити роботу машини вартістю $4,4 млрд. Організація веде переговори зі своїм постачальником електроенергії, державним французьким енергетичним гігантом EDF SA, щоб отримати за день попередження про те, що центру доведеться споживати менше електроенергії.

Крім того, CERN приділить пріоритетну увагу відключенню інших прискорювачів, крім Великого адронного колайдера, що знизить споживання електроенергії центром на 25%.

Також чиновники організації ядерних досліджень готують план зупинення експериментів. Його представлять представникам урядів, що фінансують центр.

"Якщо нам дадуть бюджет на науку і ми добровільно зупинимо науку, щоб заощаджувати енергію, ми маємо переконатися, що у нас є підтримка відповідних країн", — сказав Серж Клоде.

Що відомо про Великий адронний колайдер?

Великий адронний колайдер — це прискорювач заряджених частинок на зустрічних пучках. Машина призначена для розгону протонів та важких іонів (іонів свинцю — ред.) та вивчення продуктів їх зіткнень.

Колайдер був збудований біля Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції. Він є найбільшою експериментальною установкою у світі. У будівництві та дослідженнях брали участь та беруть участь понад 10 тисяч вчених та інженерів з понад 100 країн.

Нагадаємо, 5 липня Фокус писав, що ВАК розігнали до рекордних 1,6 млрд зіткнень на секунду. Таким чином він відновив свою роботу на безпрецедентних рівнях енергії.

30 серпня повідомлялося, що вартість електроенергії у Європі вперше перевищила 1000 євро. Вона дорожчає на тлі енергетичної кризи, що набирає обертів, і викликана скороченням поставок до ЄС природного газу з Росії.