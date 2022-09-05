Работу Большого адронного коллайдера могут приостановить из-за энергетического кризиса

На территории Европейской организации ядерных исследований находится 8 ускорителей частиц, в частности БАК. Некоторые из них могут отключить в периоды пикового спроса на электроэнергию.

Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает план отключения некоторых из своих ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса на электроэнергию из-за энергетического кризиса в Европе. В частности, речь идет и о Большом адронном коллайдере в случае необходимости. Об этом заявил глава комиссии по управлению энергией CERN Серж Клоде, сообщает издание The Wall Street Journal.

"Наша забота — это стабильность сети, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе", — сказал он.

Такие чрезвычайные меры рассматриваются после того, как российская энергетическая компания "Газпром" 2 сентября заявила о полном отключении трубопровода "Северный поток" якобы из-за того, что эксперты обнаружили неисправности и повреждения на оборудовании.

Сообщается, что CERN расположен в обширном комплексе на границе Франции и Швейцарии и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. В пиковые часы он потребляет около 200 мегаватт электроэнергии, что в три раза больше, чем близлежащий швейцарский город Женева.

Всего на территории находится 8 ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер.

По словам Клоде, сейчас CERN нацелена на то, чтобы поддержать работу Большого адронного коллайдера и избежать внезапного отключения, которое может нарушить работу машины, стоимостью $4,4 млрд. Организация ведет переговоры со своим поставщиком электроэнергии, государственным французским энергетическим гигантом EDF SA, чтобы получить за день предупреждение о том, что центру придется потреблять меньше электроэнергии.

Кроме того, CERN уделит приоритетное внимание отключению других ускорителей помимо Большого адронного коллайдера, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.

Также чиновники организации ядерных исследований готовят план приостановки экспериментов. Его представят финансирующим центр представителям правительств.

"Если нам дадут бюджет на науку и мы добровольно остановим науку, чтобы экономить энергию, мы должны убедиться, что у нас есть поддержка соответствующих стран", — сказал Серж Клоде.

Что известно о Большом адронном коллайдере?

Большой адронный коллайдер — это ускоритель заряженных частиц на встречных пучках. Машина предназначена для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца — ред.) и изучения продуктов их соударений.

Коллайдер был построен около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Он является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч ученых и инженеров более чем из 100 стран.

Напомним, 5 июля Фокус писал, что БАК разогнали до рекордных 1,6 млрд столкновений в секунду. Таким образом он возобновил свою работу на беспрецедентных уровнях энергии.

30 августа сообщалось, что стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро. Она дорожает на фоне набирающего оборотов энергетического кризиса и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из России.