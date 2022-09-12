Ученые считают, что нашли решение одной из древнейших загадок во Вселенной

Исследователи предлагают использовать саму Вселенную как лабораторию для разрешения одной из самых больших загадок космоса.

Одна из главных загадок Вселенной состоит в том, что в момент Большого взрыва существовали две формы материи: обычная материя и антиматерия. Но эти две формы уничтожают друг друга, когда вступают в контакт. Поэтому ученые пытаются узнать почему Вселенная состоит из обычной материи, а не вообще из ничего и куда подевалась вся антиматерия. Кажется, ученые нашли решение этой проблемы, пишет The Independent.

По словам автора нового исследования Яно Цуй из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, факт преобладания во Вселенной обычной материи остается одной из главных загадок современной физики.

"Асимметрия между материей и антиматерией в ранней Вселенной необходима для того, чтобы во Вселенной преобладала обычная материя, но ее невозможно достичь в рамках известных законов физики. Существуют теории, которые могут объяснить все это, но их невозможно проверить на Земле. Но мы нашли вариант с использованием реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва, чтобы сделать из самой Вселенной лабораторию для проверки этих теорий", — говорит Цуй.

В рамках исследования ученые решили проверить теорию, которая касается лептогенеза – это процесс распада частиц, который мог привести к асимметрии между материей и антиматерией в ранней Вселенной.

[ + – ] Одна из главных загадок Вселенной состоит в том, что в момент Большого взрыва существовали две формы материи: обычная материя и антиматерия. Но эти две формы уничтожат друг друга, когда вступают в контакт. Поэтому ученые пытаются узнать почему Вселенная состоит из обычной материи, а не вообще из ничего и куда подевалась вся антиматерия Фото: space.com

"Асимметрия в некоторых типах элементарных частиц в самом начале существования Вселенной могла перерасти со временем и в результате дальнейших взаимодействий частиц в асимметрию между материей и антиматерией, которая и создала известный нам космос. Лептогенез – это один из самых убедительных механизмов, который мог породить асимметрию обычной материи и антиматерии, и он связан с такой фундаментальной частицей, как правосторонний нейтрино. Но эту частицу невозможно получить в современных ускорителях частиц на Земле, даже в Большом адронном коллайдере, из-за слишком большой массы этой частицы", — говорит Цуй.

По словам ученого, не нужно создавать более мощный коллайдер на Земле, потому как те же условия, которые можно создать в этом ускорителе частиц, уже существовали в ранней Вселенной.

"Космическая инфляция, то есть стремительное расширение Вселенной в самом начале ее существования, создала высокоэнергетическую среду, которая позволяла создавать новые тяжелые частицы, а также способствовала их взаимодействию. То есть это был такой космический коллайдер, но с энергией, которая превышала в 10 млрд раз возможности любого современного ускорителя частиц", — говорит Цуй.

Следы создания асимметрии можно обнаружить в распределении галактик, а также в реликтовом излучении, которое осталось после Большого взрыва, считают ученые. Новые исследования могут раскрыть происхождение материи и того, почему обычная материя является основной в космосе.

Если все во Вселенной имеет начало и конец, то значит, что сама наша Вселенная тоже когда-то исчезнет. О том, как и когда это случится, существует много теорий. Фокус писал о пяти самых популярных гипотезах, которые рассказывают о будущем космоса.

Также Фокус писал о том, что работу Большого адронного коллайдера могут приостановить из-за энергетического кризиса.