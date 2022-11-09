Космічний телескоп Вебба впорався зі збоєм у роботі: яка ситуація зараз

Проблема виникла в одному з приладів, за допомогою якого телескоп може спостерігати за далекими космічними об'єктами.

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Більше місяця тому, як уже писав Фокус, у космічного телескопа Вебба стався збій у роботі приладу, який призначений для спостережень за космосом у середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання. У дуже холодній камері, яка називається MIRI, виникли проблеми з перемиканням режимів спостереження на різних довжинах хвиль інфрачервоного світла. Але зараз учені заявили, що проблему вирішено, і ця камера скоро спостерігатиме за полярними регіонами Сатурна, пише Space.

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Прилад MIRI космічного телескопа Вебба повернувся до виконання повноцінних наукових завдань після того, як технічна проблема змусила вчених припинити деякі спостереження за космосом.

Важливий прилад космічного телескопа Вебба

До складу приладу для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання MIRI входить спектрометр середньої роздільної здатності MRS. У ньому розташований спеціальний перемикач режимів вибору довжин хвиль світла, так зване "решітчасте колесо", яке й вийшло з ладу. Цей перемикач прилад MIRI використовує лише в одному з чотирьох режимів спостережень, але його поломка не дозволила проводити повноцінну наукову роботу.

Дістатися до космічного телескопа вчені не мають можливості, а тому всі діагностичні роботи проводилися з відстані 1,5 млн км, тобто із Землі. Як показали результати перевірки, у цьому перемикачі виникло збільшене тертя між компонентами, що призвело до виходу його з ладу. За словами вчених із Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, наразі проблему усунули дистанційно, і всі режими спостережень камери MIRI працюють так, як потрібно.

[ + – ] Прилад MIRI космічного телескопа Вебба повернувся до виконання повноцінних наукових завдань після того, як технічна проблема змусила вчених припинити деякі спостереження за космосом Фото: NASA

4 режими роботи MIRI

У заяві інженерів сказано, що було проведено технічні випробування, які показали, що спектрометр MRS працює нормально, і камера MIRI відновлює свої спостереження в усіх режимах. Зокрема, нині вчені готують телескоп Вебба до спостережень за полярними регіонами Сатурна.

По суті, робота спектрометра MRS є одним із чотирьох режимів спостережень приладу MIRI. Але в цьому режимі телескоп не отримує чисті зображення, а знімає тільки спектри світла, за допомогою яких можна отримати уявлення про хімічний склад об'єктів, що спостерігаються. Тоді як із цим режимом роботи виникли проблеми, три інші режими MIRI не мали жодних труднощів, і робота в цих режимах тривала.

[ + – ] У заяві інженерів сказано, що було проведено технічні випробування, які показали, що спектрометр MRS працює нормально і камера MIRI відновлює свої спостереження у всіх режимах. Зокрема, зараз вчені готують телескоп Вебба до спостережень за полярними регіонами Сатурна. Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

До речі, саме завдяки приладу MIRI телескопу Вебба вдалося отримати справді приголомшливі зображення культової космічної структури під назвою Стовпи творіння. Цей регіон, що складається з газу та пилу, є місцем народження нових зірок у туманності Орел на відстані 7 000 світлових років від нас. Завдяки новим зображенням телескопи змогли побачити набагато більше деталей у цій галузі космосу, як писав Фокус.

[ + – ] До речі, саме завдяки приладу MIRI телескопу Вебба вдалося отримати справді приголомшливі зображення культової космічної структури під назвою Стовпи творіння Фото: NASA

Чому прилади космічного телескопа Вебба мають бути дуже холодними?

Як уже було сказано вище, прилад MIRI — це дуже холодна камера для спостережень за космосом. Точна робота всіх чотирьох головних приладів Вебба залежить від того, наскільки вони будуть холодними. Від сонячного випромінювання прилади телескопа захищає спеціальний захисний екран, і це дозволить трьом його приладам працювати за температури -223 градусів за Цельсієм. Але приладу MIRI потрібна ще нижча температура для роботи, яку забезпечують додаткові охолоджувачі. Для повноцінної роботи цій камері потрібна температура -266 градусів за Цельсієм, а це всього на 7 градусів вище за абсолютний нуль (-273,15 градуса за Цельсієм). Це температура, коли рух атомів зупиняється. Така низька температура необхідна приладам Вебба щоб нормально бачити інфрачервоне світло, яке по суті є теплом. Якщо цього тепла дуже багато, то точність вимірів падає. Тому всі прилади мають бути дуже холодними. Але найхолоднішим повинен завжди бути прилад MIRI.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба зобразив справжній космічний катаклізм, а саме він зробив знімок зіткнення галактик на відстані 270 млн світлових років від нас.