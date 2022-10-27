Зіткнення галактик за 270 млн світлових років: телескоп Вебба побачив космічний катаклізм (відео)

Космічний телескоп продовжує дивувати нові знімки глибокого космосу. На цей раз він показав, як відбувається злиття двох галактик.

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На відстані 270 млн світлових років від Землі відбувається дивовижна подія — дві галактики стикаються один з одним і відбувається їх взаємодія. Ця пара називається IC 1623 і знаходиться у сузір'ї Кіт, пише Forbes.

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Космічний телескоп Вебба, який останнім часом дивує все новими та новими зображеннями глибокого космосу, надав можливість побачити, як дві галактики зливаються разом. Внаслідок злиття в цій парі відбувається неймовірно бурхливе утворення нових зірок.

За словами вчених з NASA, утворення нових зірок у цих двох галактиках, які незабаром стануть єдиним цілим, відбувається зі швидкістю, яка у 20 разів вища, ніж з'являються нові зірки в нашій галактиці.

[ + – ] За словами вчених з NASA, утворення нових зірок у цих двох галактиках, які незабаром стануть єдиним цілим, відбувається зі швидкістю, яка у 20 разів вища, ніж з'являються нові зірки в нашій галактиці Фото: NASA

Попри те, що інший космічний телескоп, Габбл, уже раніше фотографував це злиття пари галактик, на новому зображенні видно набагато більше деталей. Це пов'язано з тим, що Габбл вловлює світло у видимому та ультрафіолетовому діапазоні, а телескоп Вебба призначений для роботи з інфрачервоним діапазоном світла.

Це дає можливість заглянути крізь пил, що огортає зірки та зображення стають детальнішими, яскравими та барвистими. З наукового погляду такі зображення дають набагато більше інформації про те, що відбувається всередині цих галактик.

[ + – ] Попри те, що інший космічний телескоп, Габбл, раніше фотографував це злиття пари галактик, на новому зображенні видно набагато більше деталей. Це пов'язано з тим, що Хаббл вловлює світло у видимому та ультрафіолетовому діапазоні, а телескоп Вебба призначений для роботи з інфрачервоним діапазоном світла Фото: NASA

Вчені вважають, що галактичне злиття вже у своїй фінальній стадії і незабаром можна буде побачити одну галактику. Але "незабаром" це не означає через кілька років. Можуть пройти десятиліття, сторіччя та набагато більше часу, перш ніж майбутні телескопи побачать один об'єкт із величезною кількістю нових зірок.

Прилади телескопа Вебба — це найпотужніші на сьогодні інструменти для спостереження за такими дуже далекими об'єктами з неймовірно великою роздільною здатністю. Телескоп Вебба, вартість якого 10 млрд доларів, на сьогодні є найамбіційнішим та найуспішнішим космічним проєктом. Він знаходиться на відстані 1,6 млн км від Землі і за допомогою свого величезного головного дзеркала, діаметром 6,5 метрів, може побачити світ надзвичайно далеких зірок та галактик, які знаходяться за мільярди світлових років від нас.

Також протягом перших 10 років своєї роботи телескоп вивчатиме планети Сонячної системи, інші планети в нашій галактиці, а також повинен допомогти вченим дізнатися більше про те, яким був Всесвіт на самому початку.

Буквально тиждень тому, як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба зробив нові зображення величезної структури з газу та пилу, в якій з'являються нові зірки, і вона називається "Стовпи Творіння". Вже понад 20 років ця структура є одним із найвідоміших космічних об'єктів завдяки знімкам телескопа Габбл. Але Веббу вдалося показати таку деталізацію, якої було досягти його "колега".

Пізніше, як писав Фокус, цього зображення з'явилися очі. Так, цей знімок настільки здивував одного з користувачів мережі, що вирішив прикріпити очі на вершини трьох стовпів, щоб ймовірно показати, наскільки він був здивований побаченим.

Також, як уже писав Фокус, нещодавно телескоп Вебба показав дивовижне зображення двох галактик, які відрізняються один від одного, знаходяться близько, але у них не відбувається жодної взаємодії.

Звичайно ж, варто нагадати про вражаюче зображення кілець Сатурна, які зміг побачити дуже детально телескоп Вебба, як уже писав Фокус.