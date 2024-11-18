Совсем другая Земля: астрономы обнаружили самую плотную планету в своем классе

Как показывает исследование, так называемая супер-Земля, такая же плотная, как свинец, хотя ненамного больше нашей планеты.

Астрономы обнаружили новую планетную систему, состоящую из газового гиганта и планеты, похожей на Землю по размеру. Оба мира вращаются вокруг похожей на Солнце звезды. Так называемая супер-Земля имеет очень короткий орбитальный период и является самой плотной планетой в своем классе среди всех известных. Результаты исследования, опубликованного в Scientific Reports дают новые подсказки относительно того, как формируются и развиваются с течением времени планеты в самых экстремальных условиях, пишет Phys.

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Ученые обнаружили две новые планеты за пределами Солнечной системы, которые вращаются вокруг похожей на Солнце звезды под названием K2-360. Она находится на расстоянии 750 световых лет от нас. Дальше от звезды находится газовый гигант, названный K2-360 c, масса которого примерно в 15 раз больше массы Земли. Орбитальный период планеты составляет всего 9,8 земных дней. Точный размер планеты астрономам пока оценить не удалось.

Другая Земля с плотностью, как у свинца

Больший интерес вызвала так называемая супер-Земля, названная K2-360 b, то есть каменистая планета, размер которой больше, чем у Земли, но меньше, чем у Нептуна. Планета K2-360 b имеет орбитальный период, который составляет всего 21 земной час. То есть это каменистая планета с чрезвычайно коротким периодом вращения вокруг своей звезды. При этом масса этой планеты примерно в 7,7 раз больше, чем у Земли.

Поэтому данный мир является самой плотной планетой среди известных миров за пределами Солнечной системы с самым коротким орбитальным периодом, составляющим меньше одного земного дня. По словам ученых, K2-360 b такая же плотная, как свинец, ведь имеет массу почти в 8 раз больше, чем у Земли, помещенной в шар, ненамного больше по размеру, чем наша планета.

Ученые обнаружили две новые планеты за пределами Солнечной системы, которые вращаются вокруг похожей на Солнце звезды под названием K2-360. Иллюстрация Фото: phys.org

Эволюция самой плотной планеты с очень короткой орбитой

Ученые считают, что эта супер-Земля стала настолько плотной, ведь она является своеобразным ядром утратившей свои внешние слои более крупной планеты. Так произошло из-за того, что этот мир находится очень близко к своей звезде, излучение которой и уничтожило внешние слои.

Астрономы считают, что K2-360 b состоит из каменистой мантии, которая окружает огромное железное ядро. Это ядро занимает примерно 48% всей массы планеты. На поверхности этого мира, скорее всего, находится расплавленная магма.

По словам ученых, исследование подобных планет помогает понять, как формируются и развиваются планеты земного типа в различных, в том числе очень экстремальных, условиях в Млечном Пути. Планеты, имеющие чрезвычайно короткий орбитальный период, встречаются редко.

Авторы исследования говорят, что планета K2-360 b скорее всего, пошла другим эволюционным путем, чем подобные ей планеты, учитывая обнаружение рядом газового гиганта K2-360 c. В то время, как многие близко расположенные к своим звездам планеты оказались там в результате взаимодействия с протопланетным диском, K2-360 b, вероятно, переместилась из-за гравитационного взаимодействия с соседней планетой.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что в Млечный Путь врезалась другая галактика. Астрономы считают, что соседняя карликовая галактика испытала самое близкое взаимодействие с Млечным Путем, но выжила и продолжила свое существование.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили в космосе двойную гравитационную линзу, то есть две галактики, расположенные на огромном расстоянии друг от друга таким образом, что это позволило усилить свет очень далекого активного галактического ядра.