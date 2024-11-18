Зовсім інша Земля: астрономи виявили найщільнішу планету у своєму класі

Як показує дослідження, так звана супер-Земля, така ж щільна, як свинець, хоча ненабагато більша за нашу планету.

Астрономи виявили нову планетну систему, що складається з газового гіганта і планети, схожої на Землю за розміром. Обидва світи обертаються навколо схожої на Сонце зірки. Так звана супер-Земля має дуже короткий орбітальний період і є найщільнішою планетою у своєму класі серед усіх відомих. Результати дослідження, опублікованого в Scientific Reports, дають нові підказки щодо того, як формуються і розвиваються з плином часу планети в найекстремальніших умовах, пише Phys.

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Учені виявили дві нові планети за межами Сонячної системи, які обертаються навколо схожої на Сонце зірки під назвою K2-360. Вона розташована на відстані 750 світлових років від нас. Далі від зірки знаходиться газовий гігант, названий K2-360 c, маса якого приблизно в 15 разів більша за масу Землі. Орбітальний період планети становить лише 9,8 земних днів. Точний розмір планети астрономам поки що оцінити не вдалося.

Інша Земля зі щільністю, як у свинцю

Більший інтерес викликала так звана супер-Земля, названа K2-360 b, тобто кам'яниста планета, розмір якої більший за Землю, але менший за Нептун. Планета K2-360 b має орбітальний період, який становить лише 21 земну годину. Тобто це кам'яниста планета з надзвичайно коротким періодом обертання навколо своєї зірки. При цьому маса цієї планети приблизно в 7,7 разів більша, ніж у Землі.

Тож цей світ є найщільнішою планетою серед відомих світів за межами Сонячної системи з найкоротшим орбітальним періодом, що становить менше одного земного дня. За словами вчених, K2-360 b така ж щільна, як свинець, адже має масу майже у 8 разів більшу, ніж у Землі, вміщеної в кулю, що ненабагато більша за розміром, ніж наша планета.

Вчені виявили дві нові планети за межами Сонячної системи, які обертаються навколо схожої на Сонце зірки під назвою K2-360. Ілюстрація Фото: phys.org

Еволюція найщільнішої планети з дуже короткою орбітою

Вчені вважають, що ця супер-Земля стала настільки щільною, адже вона є своєрідним ядром більшої планети, яка втратила свої зовнішні шари. Так сталося через те, що цей світ розташований дуже близько до своєї зірки, випромінювання якої і знищило зовнішні шари.

Астрономи вважають, що K2-360 b складається з кам'янистої мантії, яка оточує величезне залізне ядро. Це ядро займає приблизно 48% всієї маси планети. На поверхні цього світу, найімовірніше, знаходиться розплавлена магма.

За словами вчених, дослідження подібних планет допомагає зрозуміти, як формуються і розвиваються планети земного типу в різних, зокрема дуже екстремальних, умовах у Чумацькому Шляху. Планети, що мають надзвичайно короткий орбітальний період, зустрічаються рідко.

Автори дослідження кажуть, що планета K2-360 b, найімовірніше, пішла іншим еволюційним шляхом, ніж подібні до неї планети, враховуючи виявлення поруч газового гіганта K2-360 c. Тоді як багато близько розташованих до своїх зірок планет опинилися там унаслідок взаємодії з протопланетним диском, K2-360 b, імовірно, перемістилася через гравітаційну взаємодію із сусідньою планетою.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що в Чумацький Шлях врізалася інша галактика. Астрономи вважають, що сусідня карликова галактика зазнала найближчої взаємодії з Чумацьким Шляхом, але вижила і продовжила своє існування.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше виявили в космосі подвійну гравітаційну лінзу, тобто дві галактики, розташовані на величезній відстані одна від одної таким чином, що це дало змогу посилити світло дуже далекого активного галактичного ядра.