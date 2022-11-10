Свидетель ранней Вселенной. Телескоп Уэбба сделал изображение одинокой галактики рядом с Млечным Путем (фото)

Впервые эта галактика попала в объектив камер космического телескопа "Спитцер" в 2016 году, но звезды на снимке были размытыми пятнами. Телескоп Уэбба исправил эту ошибку.

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Космический телескоп Уэбба сделал самое детальное изображение близкой к Млечному Пути карликовой галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт (в международной классификации она проходит также под названием WLM). Это неправильная галактика, которая не имеет спиральной или эллиптической структуры, а приобрела более хаотичную форму. Галактика WLM является одной из самых близких к Млечному Пути и находится на расстоянии в 3 млн световых лет от нас. Но самое главное, что ее называют одинокой галактикой, так как она не вступает во взаимодействие с другими подобными космическими системами, пишет Daily Mail.

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Телескоп Уэбба использовал для наблюдения за галактикой Вольф-Ландмарк-Мелотт, которая по размерам в 10 раз меньше нашей галактики, камеру для наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне света NIRCam. Благодаря этому теперь ученые получили потрясающее самое детальное изображение этой карликовой галактики, на котором видны тысячи сверкающих звезд.

В 2016 году космический телескоп "Спитцер" уже делал изображение галактики WLM, но его приборы не позволили получить значительную четкость, а потому звезды на снимке выглядели как размытые пятна.

[ + – ] Изображение галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт от телескопа "Спитцер" (слева) и телескопа Уэбба (справа) Фото: NASA

Галактику WLM открыл еще в 1909 году астроном Макс Вольф, а особенности ее галактической природы раскрыли исследователи Кнут Ландмарк и Филберт Жак Мелотт в 1926 году. Именно поэтому данная галактика получила такое название.

[ + – ] Это неправильная галактика, которая не имеет спиральной или эллиптической структуры, а приобрела более хаотичную форму. Галактика WLM является одной из самых близких к Млечному Пути и находится на расстоянии в 3 млн световых лет от нас. Данный снимок был получен комплексом огромных наземных телескопов VLT Фото: ESO

По словам Кристен МакКуинн из Рутгерского университета, штат Нью-Джерси, США, эта галактика может предлагает ученым идеальное средство для изучения особенностей ранней Вселенной. Ведь WLM содержит звезды, которые появились миллиарды лет назад вскоре после Большого взрыва. Также газ, из которого состоит галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт похож на газ, из которого состояли галактики в ранней Вселенной, то есть ее химический состав подобен самым ранним галактикам.

[ + – ] Эта галактика может предлагает ученым идеальное средство для изучения особенностей ранней Вселенной. Ведь WLM содержит звезды, которые появились миллиарды лет назад вскоре после Большого взрыва. Также газ, из которого состоит галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт похож на газ, из которого состояли галактики в ранней Вселенной, то есть ее химический состав подобен самым ранним галактикам Фото: NASA

Кроме того, что это неправильная галактика, ее особенностью является то, что она изолирована или одинока в космосе. Это означает, что она не взаимодействует с другими галактиками, в том числе и Млечным Путем, хотя и находится относительно близко от него.

Из-за того, что WLM не взаимодействует с Млечным Путем она представляет особый интерес для ученых. Благодаря наблюдения космического телескопа Уэбба астрономы могут увидеть, как появляются и развиваются звезды в маленькой галактике. А делают они это так же, как это происходило в начале истории Вселенной.

"Это действительно удивительное, уникальное изображение. На новом снимке можно различить очень много отдельных звезд, которые имеют разный цвет, разный размер, температуру, возраст, а также они находятся на разных стадиях своего жизненного цикла. На изображении также видны облака из газа и фоновые галактики с приливными хвостами. Это такой поток звезд и газа, который отходит от галактики, когда она взаимодействует с другим подобным объектом", — говорит МакКуинн.

По словам ученой, в галактике Вольф-Ландмарк-Мелотт существуют звезды, которые имеют небольшую массу. Такие звезды живут миллиарды лет, а потому скорее всего появились вскоре после рождения Вселенной.

"Если изучить детально свойства этих звезд и узнать точный их возраст, то можно понять, как происходило звездообразование в начале истории космоса", — говорит МакКуинн.

Фокус уже писал о том, что ученые собираются искать внеземную жизнь с помощью космического телескопа Уэбба, используя для поисков "веселящий газ".

Также Фокус писал о том, что у телескопа Уэбба появились проблемы с одним из его главных приборов, но ученые на Земле сделали все необходимое, чтобы все разрешилось в положительном плане.

Что касается приливных галактических хвостов, о которых было сказано выше, то пример подобных структур показал космический телескоп Хаббл на примере двух далеких пекулярных галактик, как уже писал Фокус.