Сверхъестественная рука. Телескоп Хаббл показал удивительное соединение двух галактик (фото)

На изображении видны 3 необычные галактики, две из которых соединены своеобразным "галактическим хвостом".

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NASA обнародовало новый снимок космического телескопа Хаббл, на котором показано трио необычных галактик, которые находятся на расстоянии в 200 млн световых лет от нас в созвездии Девы и называются Arp 248. На снимке хорошо видна "сверхъестественная космическая рука", которая соединяет две далекие галактики. Что это такое объясняет издание ScienceAlert.

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Космос – это удивительное место и в нем можно обнаружить много необычных объектов. Такими, например, являются три взаимодействующие между собой спиральные галактики, которые объединены под общим названием Arp 248. Эти галактики имеют небольшой размер и являются пекулярными, то есть их нельзя отнести ни к одному известному классу галактик из-за того, что они имеют свои собственные ярко выраженные особенности.

На изображении телескопа Хаббл на переднем плане можно увидеть две галактики, которые соединены своеобразным "галактическим хвостом", а третья галактика находится на заднем плане. Этим галактическим соединением является поток из газа и пыли, который создал гравитационное взаимодействие двух галактик. То есть они постепенно притягиваются друг к другу.

[ + – ] На изображении телескопа Хаббл на переднем плане можно увидеть две галактики, которые соединены своеобразным "галактическим хвостом", а третья галактики находится на заднем плане. Этим галактическим соединением является поток из газа и пыли, которые создало гравитационное взаимодействие двух галактик. То есть они постепенно притягиваются друг к другу

Такие потоки ученые называют "приливными хвостами". Когда такие галактики, как Arp 248, находятся в стадии слияния то они часто образуют такие потоки. Они состоят из вещества, которое отделилось от внешних краев галактик и здесь происходит активное звездообразование.

Это изображение слияния галактик было получено Хабблом в рамках проекта по изучению пекулярных галактик, о которых впервые заговорил астроном Хэлтон Ара, который умер в 2013 году. Это ученый первым создал "Атлас пекулярных галактик" еще в 1966 году. В это собрание вошло 338 галактик, которые имели очень необычную форму и их нельзя причислить ни к одному из известных типов галактик. Поэтому такие галактики получили название Arp и порядковый номер в каталоге.

[ + – ] Вселенная полна галактик, форма которых изменилась в результате взаимодействий и слияний. Это Центавр А, эллиптическая галактика, слившаяся со спиральной галактикой около 300 миллионов лет назад. В результате слияния образовалась полоса темной пыли, которая обычно не характерна для эллиптических галактик. Слияние также образовало газовую спираль в ядре галактики Центавр А Фото: NASA

Теперь ученые знают, что такие галактики принимают необычную форму, потому что они взаимодействуют и потенциально сливаются. Арп же считал, что необычные формы возникли из-за галактических выбросов, таких как эти "хвосты". В любом случае теперь известно, что слияния галактик играют важную роль в их эволюции.

За последние годы исследований ученые открыли новый класс объектов под названием межгалактические звездообразующие объекты, которые появляются при взаимодействии галактик. То есть они появляются, когда галактики притягиваются друг к другу, и среди таких объектов выделяются приливные хвосты.

Астрономы считают, что примерно 25% всех галактик во Вселенной в настоящее время сливаются друг с другом. Но большинство из них, если даже не сливаются, то у них происходит гравитационное взаимодействие.

[ + – ] Эта серия иллюстраций показывает предсказанное слияние нашей галактики Млечный Путь и соседней галактики Андромеды Фото: NASA

Например, наша галактики таким образом взаимодействует с ее спутниками Большим и Малым Магеллановыми облаками, у которых Млечный Путь отобрал много газа и даже звезд. Но также известно, что в будущем наша галактика сольется с Галактикой Андромеды.

Наблюдения телескопа Хаббл являются основой для дальнейшего изучения таких необычных галактик космическим телескопом Уэбба.

Фокус уже писал о том, что звезды из Млечного пути "попали" в другую галактику и это увидел телескоп Хаббл.