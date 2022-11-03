Звезды из Млечного пути "попали" в другую галактику и это увидел телескоп Хаббл (фото)

На новом изображении космического телескопа две звезды из нашей галактики светят ярче, чем самая далекая спиральная галактика.

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Космический телескоп Хаббл сделал новое удивительное изображение спиральной галактики NGC 5495, которая находится на расстоянии в 300 млн световых лет от нас. Но на снимке видны также две очень яркие звезды, которые на самом деле находятся в Млечном Пути и расположены намного ближе к Земле. Но они настолько ярко сияют, что даже в какой-то мере перекрывают сияние самой галактики, пишет Space.

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На новом снимке спиральной галактики NGC 5495, которую можно назвать одной из самых красивых подобных объектов, слева вверху от центра галактики и справа от нее можно увидеть два сверкающих объекта. Это звезды нашей родной галактики, которая так же, как и NGC 5495, является спиральной. Ученые считают, что 60% галактик во Вселенной являются именно спиральными, а это значит, что большинство звезд сконцентрированы в таких галактиках как наша, или же как NGC 5495.

Галактика, которую можно увидеть на новом изображении Хаббла, – это представитель сейфертовских галактик. В центре этих объектов находятся активные ядра, которые подпитывает сверхмассивная черная дыра. Ученые считают, что такие черные дыры находятся в центре большинства, если не всех галактик в космосе. Кстати самой экстремальной версией активного галактического ядра являются квазары – это самые яркие космические объекты во Вселенной.

[ + – ] Галактика, которую можно увидеть на новом изображении Хаббла, – это представитель сейфертовских галактик. В центре этих объектов находятся активные ядра, которые подпитывает сверхмассивная черная дыра Фото: ESA

Такой удивительный вид на эту спиральную галактику получил телескоп Хаббл благодаря ее расположению, и это позволяет хорошо увидеть ее ядро ​​и спиральные рукава. Также, по словам ученых, эта галактика окружена гало – туманным свечением, которое располагается выше и ниже галактического диска. Подобное свечение астрономы наблюдают при исследовании нашей галактики. Но на этом снимке гало NGC 5495 увидеть нельзя из-за такого расположения "лицом" к нам.

Ученые считают, что спиральные галактики в конечном итоге, превращаются в эллиптические галактики, в которых преобладают старые звезды и намного меньше газа.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сфотографировал еще одну спиральную галактику под названием NGC 1961. Она находится на расстоянии в 180 млн световых лет от нас и не уступает новому изображению по красоте.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл показал устрашающий неизвестный объект. Это настоящая дыра в космосе, происхождение которой до сих пор неизвестно.

Напоминаем, ученые обнаружили самую большую газовую структуру в космосе, и она в 20 раз больше Млечного пути. Это газовое облако окутывает группу из 5 галактик.