Космический телескоп Хаббл сделал снимок, возможно, самой красивой спиральной галактики (фото)

Удивительные спиральные рукава можно увидеть на новом изображении галактики NGC 1961.

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Иногда кажется, что все спиральные галактики немного похожи друг на друга. Но на самом деле у каждой из них есть свои уникальные особенности. Например, наша галактика, Млечный Путь, также является спиральной галактикой, но она не похожа на галактику NGC 1961, снимок которой сделал космический телескоп Хаббл. Издание Cnet пишет, что, возможно, эта галактика является самой красивой из обнаруженных. По крайней мере, ее изображение действительно впечатляет.

Галактика NGC 1961 развернула свои великолепные спиральные рукава на недавно опубликованном изображении космического телескопа Хаббл. Она находится на расстоянии в 180 млн световых лет от нас в созвездии Жираф.

На изображении, как его описали ученые из NASA, можно увидеть сверкающие голубые регионы, в которых находятся молодые звезды. Они населяют пыльные спиральные рукава этой галактики, которые вьются вокруг светящегося центра галактики NGC 1961.

[ + – ] Удивительные спиральные рукава можно увидеть на новом изображении галактики NGC 1961 Фото: NASA

Существуют различные типы спиральных галактик. NASA называет эту галактику спиральной галактикой переходного типа и активной галактикой, в которой находится активное ядро, одновременно. Спиральными галактиками переходного типа называют галактики, которые находятся в классификации между спиральными галактиками с перемычкой и спиральными галактиками без перемычки. Это значит, что у таких галактик, как и у NGC 1961, нет четко выраженной полосы звезд в их центрах.

Что касается активных галактик, то они имеют очень яркий центр, который часто своим светом сильно затмевает остальную часть галактики на определенных длинах волн света.Ученые считают, что у этих галактик в ядре находятся сверхмассивные черные дыры, которые извергают струи вещества, так называемые джеты, и ветры, которые определяют эволюцию таких галактик. Издание Cnet пишет, что новое изображение телескопа Хаббл можно назвать настоящим произведением космического исскуства. И с этим трудно не согласиться.

Как уже писал Фокус, недавно космический телескоп Хаббл сделал изображение галактики, которая имеет очень странную форму. На новом снимке особенно выделяются регионы, где происходит рождение новых звезд.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал новое изображение одной из самых известных спиральных галактик с перемычкой, которая находится на расстоянии в 56 млн световых лет от нас.