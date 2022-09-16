Космічний телескоп Габбл зробив знімок, можливо, найкрасивішої спіральної галактики (фото)

Дивовижні спіральні рукави можна побачити на новому зображенні галактики NGC 1961

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Іноді здається, що всі спіральні галактики трохи схожі одна на одну. Але насправді кожна з них має свої унікальні особливості. Наприклад, наша галактика, Чумацький Шлях, також є спіральною галактикою, але вона не схожа на галактику NGC 1961, знімок якої зробив космічний телескоп Габбл. Видання Cnet пише, що, можливо, ця галактика є найкрасивішою із виявлених. Принаймні її зображення справді вражає.

Галактика NGC 1961 розгорнула свої чудові спіральні рукави на недавно опублікованому зображенні космічного телескопа Габбл. Вона знаходиться на відстані 180 млн світлових років від нас у сузір'ї Жираф.

На зображенні, як його описали вчені з NASA, можна побачити блискучі блакитні регіони, де знаходяться молоді зірки. Вони населяють запорошені спіральні рукави цієї галактики, які в'ються навколо центру галактики NGC 1961, що світиться.

[ + – ] Дивовижні спіральні рукави можна побачити на новому зображенні галактики NGC 1961 Фото: NASA

Існують різні типи спіральних галактик. NASA називає цю галактику спіральною галактикою перехідного типу та активною галактикою, в якій знаходиться активне ядро, одночасно. Спіральними галактиками перехідного типу називають галактики, які перебувають у класифікації між спіральними галактиками з перемичкою та спіральними галактиками без перемички. Це означає, що такі галактики, як і NGC 1961, не мають чітко вираженої смуги зірок у їхніх центрах.

Що стосується активних галактик, то вони мають дуже яскравий центр, який часто своїм світлом сильно затьмарює решту галактики на певних довжинах хвиль світла. та вітри, які визначають еволюцію таких галактик. Видання Cnet пише, що нове зображення телескопа Габбл можна назвати справжнім твором космічного мистецтва. І з цим важко не погодитись.

Як уже писав Фокус, нещодавно космічний телескоп Габбл зробив зображення галактики, яка має дуже дивну форму. На новому знімку особливо вирізняються регіони, де відбувається народження нових зірок.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив нове зображення однієї з найвідоміших спіральних галактик з перемичкою, яка знаходиться на відстані 56 млн світлових років від нас.