Зірки з Чумацького Шляху "потрапили" в іншу галактику, і це побачив телескоп Габбл (фото)

На новому зображенні космічного телескопа дві зірки з нашої галактики світять яскравіше, ніж найдальша спіральна галактика.

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Космічний телескоп Габбл зробив нове дивовижне зображення спіральної галактики NGC 5495, яка знаходиться на відстані 300 млн світлових років від нас. Але на знімку видно також дві дуже яскраві зірки, які насправді знаходяться у Чумацькому Шляху та розташовані набагато ближче до Землі. Але вони настільки яскраво сяють, що навіть певною мірою перекривають сяйво самої галактики, пише Space.

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На новому знімку спіральної галактики NGC 5495, яку можна назвати однією з найкрасивіших таких об'єктів, зліва вгорі від центру галактики і праворуч від неї можна побачити два блискучі об'єкти. Це зірки нашої рідної галактики, яка, як і NGC 5495, є спіральною. Вчені вважають, що 60% галактик у Всесвіті є саме спіральними, а це означає, що більшість зірок сконцентровані в таких галактиках як наша, або як NGC 5495.

Галактика, яку можна побачити на новому зображенні Габбла, це представник Сейфертовських галактик. У центрі цих об'єктів знаходяться активні ядра, які живить надмасивна чорна діра. Вчені вважають, що такі чорні діри знаходяться у центрі більшості, якщо не всіх галактик у космосі. До речі, найекстремальнішою версією активного галактичного ядра є квазари — це найяскравіші космічні об'єкти у Всесвіті.

[ + – ] Галактика, яку можна побачити на новому зображенні Габбла, це представник сейфертовських галактик. У центрі цих об'єктів знаходяться активні ядра, які живить надмасивна чорна діра Фото: Apophis

Такий дивовижний вид на цю спіральну галактику отримав телескоп Габбл завдяки її розташуванню, і це дозволяє добре побачити її ядро ​​та спіральні рукави. Також, за словами вчених, ця галактика оточена гало — туманним світінням, яке розташовується вище та нижче галактичного диска. Таке світіння астрономи спостерігають щодо нашої галактики. Але на цьому знімку гало NGC 5495 побачити не можна через таке розташування "обличчям" до нас.

Вчені вважають, що спіральні галактики зрештою перетворюються на еліптичні галактики, в яких переважають старі зірки і набагато менше газу.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл сфотографував ще одну спіральну галактику під назвою NGC 1961. Вона знаходиться на відстані 180 млн світлових років від нас і не поступається новим зображенням за красою.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл показав жахливий невідомий об'єкт. Це справжня діра у космосі, походження якої досі невідоме.

Нагадуємо, вчені виявили найбільшу газову структуру в космосі, і вона в 20 разів більша за Чумацький Шлях. Ця газова хмара огортає групу з 5 галактик.