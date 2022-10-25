Справжня діра в космосі: космічний телескоп Габбл показав страхітливий невідомий об'єкт (фото)

Цей космічний об'єкт схожий на звичайну замкову щілину і знаходиться неподалік туманності Оріона.

Related video

На зображенні космічного телескопа Габбл можна побачити відбивну туманність під назвою NGC 1999, яка знаходиться на відстані 1350 світлових років від нас у сузір'ї Оріон. Але чим є темна пляма у центрі туманності досі достеменно невідомо, пише SciTechDaily.

Сама відбивна туманність NGC 1999 не так далеко від відомої туманності Оріона. Остання є найближчим до Землі місцем, де відбувається масове утворення нових зірок. Що стосується відбивної туманності NGC 1999, то вона є залишками газу та пилу, які залишилися після того, як з'явилася нова зірка.

Відбивні туманності видно завдяки світлу зірки, що в їхньому складі. Вони як туман огортають цю зірку. Джерелом світла у цій відбивній туманності є зірка під назвою V380 Orionis, яка з'явилася від 1 до 3 млн років тому.

Але на цьому зображенні телескопа Габбл увагу найбільше привертає дірка в космосі, яка схожа на замкову щілину космічних розмірів.

[ + – ] Але на цьому зображенні телескопа Габбл увагу найбільше привертає дірка в космосі, яка схожа на замкову щілину космічних розмірів Фото: NASA

Коли телескоп Габбл уперше сфотографував цей об'єкт понад 20 років тому, вчені вирішили, що ця діра є глобулою. Це дуже щільні об'єкти, які складаються з холодного газу та пилу. Їх можна побачити лише на тлі інших туманностей чи яскравих зірок.

Але в наступні роки вчені провели спостереження за допомогою інших, наземних і космічних телескопів і дійшли висновку, що цей об'єкт до глобулів не має жодного стосунку.

Ця дірка в космосі насправді є справжньою порожнечею, де нічого немає. Як з'явилася ця порожнеча в центрі відбивної туманності, вчені не знають досі.

Фокус уже писав про ще один незвичайний космічний об'єкт, який може бути першим виявленим представником кваркових зірок. Це нейтронні зірки, які у процесі швидкої еволюції можуть теоретично перетворюватися на щільніші та менші об'єкти.

Також Фокус писав про те, що телескоп Габбл зробив знімок надзвичайно яскравого і водночас візуально красивого величезного скупчення зірок.

Що стосується нових зображень космосу, то Фокус уже писав про те, що нещодавній знімок космічного телескопа Вебба знаменитих "Стовпів Творіння" набув незвичайного вигляду і став вірусним у мережі.