Розсип коштовностей. Телескоп "Габбл" зробив дивовижний знімок космічної "скарбниці" (фото)

Завдяки своїм приладам космічний телескоп побачив справжню наукову скарбницю — величезне зоряне скупчення Terzan 4.

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Багато об'єктів у космосі просто неможливо добре побачити й вивчити за допомогою наземних телескопів, адже їм заважає атмосфера Землі. Це стосується, зокрема, величезних зоряних скупчень, які називаються кульовими скупченнями, серед яких і Terzan 4. Це скупчення є ідеальним кандидатом для вивчення за допомогою космічних телескопів, пише Space.

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Багато з відомих кульових зоряних скупчень перебувають у гало Чумацького Шляху. Це погано видима із Землі частина нашої галактики. Але шарове скупчення Terzan 4 розташоване навіть не в гало, а в тій частині галактики, яку дуже складно вивчати астрономам. Але чутливі прилади космічного телескопа "Габбл" змогли сфотографувати це скупчення зірок, які виблискують, мов справжні коштовності.

Terzan 4 важко побачити, адже це скупчення розташоване недалеко від центру галактики, і пил разом із газом, які тут сконцентровані, роблять спостереження за цим скупченням дуже складним. Учені вважають, що спостереження "Габбла" допоможуть дізнатися більше про те, як зірки в цьому скупченні змінюються з часом.

[ + – ] Terzan 4 важко побачити, адже це скупчення розташоване недалеко від центру галактики, і пил разом із газом, які тут сконцентровані, роблять спостереження за цим скупченням дуже складним. Фото: Apophis

Кульові зоряні скупчення формою нагадують сферу, у яких перебувають мільйони зірок, що пов'язані між собою гравітацією. Вони всі в основному одного віку, хоча й мають різний колір. А колір зірки може розповісти про її справжній вік.

Наприклад, у цих скупченнях можна виявити зірки, які називаються блакитними страгглерами або блакитними відсталими зірками. Вчені нещодавно з'ясували, що такі об'єкти з'являються внаслідок зіткнення двох старих зірок.

А такі зіткнення в кульових скупченнях відбуваються часто, адже середня відстань між зірками в таких місцях становить приблизно 1 світловий рік. Для порівняння, до найближчої зірки від Сонця, Проксими Центавра, 4 світлові роки.

Також учені вважають, що в таких кульових зоряних скупченнях можуть бути чорні діри проміжної маси. Ці об'єкти, які більші за масу Сонця в діапазоні від 100 до 100 тисяч разів, можуть навіть залишати ці кульові скупчення.

Як уже писав Фокус, учені знайшли спосіб побачити, з чого складаються нейтронні зірки, найщільніші об'єкти в Усесвіті.

Також Фокус писав про те, що нещодавно космічний телескоп Вебба, використовуючи дані телескопа "Габбл", зміг отримати нове зображення дивовижної пари далеких галактик.