Россыпь драгоценностей. Телескоп Хаббл сделал удивительный снимок космической "сокровищницы" (фото)

Благодаря своим приборам космический телескоп увидел настоящую научную сокровищницу – огромное звездное скопление Terzan 4.

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Многие объекты в космосе просто невозможно хорошо увидеть и изучить с помощью наземных телескопов, ведь им мешает атмосфера Земли. Это касается в частности огромных звездных скоплений, которые называются шаровыми скоплениями, среди которых и Terzan 4. Это скопление является идеальным кандидатом для изучения с помощью космических телескопов, пишет Space.

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Многие из известных шаровых звездных скоплений находятся в гало Млечного Пути. Это плохо видимая с Земли часть нашей галактики. Но шаровое скопление Terzan 4 находится даже не в гало, а в той части галактики, которую очень сложно изучать астрономам. Но чувствительные приборы космического телескопа Хаббл смогли запечатлеть это собрание звезд, которые сверкают как настоящие драгоценности.

Terzan 4 трудно увидеть, ведь это скопление находится недалеко от центра галактики и пыль вместе с газом, которые сконцентрированы здесь, делают наблюдение за этим скоплением очень сложным. Ученые считают, что наблюдения Хаббла помогут узнать больше о том, как звезды в этом скоплении меняются с течением времени.

[ + – ] Terzan 4 трудно увидеть, ведь это скопление находится недалеко от центра галактики и пыль вместе с газом, которые сконцентрированы здесь, делают наблюдение за этим скоплением очень сложным Фото: ESA

Шаровые звездные скопления по форме напоминают сферу и в них находятся миллионы звезд, которые связаны между собой гравитацией. Они все в основном одного возраста, хотя и имеют разный цвет. А цвет звезды может рассказать о ее настоящем возрасте.

Например, в этих скоплениях можно обнаружить звезды, которые называются голубые страгглеры или голубые отставшие звезды. Ученые недавно выяснили, что такие объекты появляются в результате столкновения двух старых звезд

А такие столкновения в шаровых скоплениях происходят часто, ведь среднее расстояние между звездами в таких местах составляет примерно 1 световой год. Для сравнения, до ближайшей звезды от Солнца, Проксимы Центавра, 4 световых года.

Также ученые считают, что в таких шаровых звездных скоплениях могут находиться черные дыры промежуточной массы. Эти объекты, которые больше массы Солнца в диапазоне от 100 до 100 тысяч раз, могут даже покидать эти шаровые скопления.

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ увидеть из чего состоят нейтронные звезды — самые плотные объекты во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что недавно космический телескоп Уэбба, используя данные телескопа Хаббл, смог получить новое изображение удивительной пары далеких галактик.