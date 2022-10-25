Настоящая дыра в космосе: космический телескоп Хаббл показал устрашающий неизвестный объект (фото)

Этот космический объект похож на обычную замочную скважину и находится недалеко от туманности Ориона.

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На изображении космического телескопа Хаббл можно увидеть отражательную туманность под названием NGC 1999, которая находится на расстоянии в 1350 световых лет от нас в созвездии Орион. Но чем является темное пятно в центре туманности до сих пор точно неизвестно, пишет SciTechDaily.

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Сама отражательная туманность NGC 1999 находится не так далеко от более известной туманности Ориона. Последняя представляет собой самое близкое к Земле место, где происходит массовое образование новых звезд. Что касается отражательной туманности NGC 1999, то она представляет собой остатки газа и пыли, которые остались после того, как появилась новая звезда.

Отражательные туманности видимы благодаря свету звезды, которая находится в их составе. Они как туман окутывают эту звезду. Источником света в этой отражательной туманности является звезда под названием V380 Orionis, которая появилась от 1 до 3 млн лет назад.

Но на этом изображении телескопа Хаббл внимание больше всего привлекает дыра в космосе, которая похожа на замочную скважину космических размеров.

[ + – ] Но на этом изображении телескопа Хаббл внимание больше всего привлекает дыра в космосе, которая похожа на замочную скважину космических размеров Фото: NASA

Когда телескоп Хаббл впервые сфотографировал этот объект более 20 лет назад, ученые решили, что данная дыра является глобулой. Это очень плотные объекты, которые состоят из холодного газа и пыли. Их можно увидеть только на фоне других туманностей или ярких звезд.

Но в последующие годы ученые провели наблюдения с помощью других, наземных и космических телескопов и пришли к выводу, что данный объект к глобулам не имеет никакого отношения.

Эта дыра в космосе на самом деле является настоящей пустотой, в которой ничего нет. Как появилась эта пустота в центре отражательной туманности ученые не знают до сих пор.

Фокус уже писал о еще одном необычном космическом объекте, который может быть первым обнаруженным представителем кварковых звезд. Это нейтронные звезды, которые в процессе быстрой эволюции могут теоретически превращаться в более плотные и более маленькие объекты.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок необычайно яркого и в тоже время визуально красивого огромного скопления звезд.

Что касается новых изображений космоса, то Фокус уже писал о том, что недавний снимок космического телескопа Уэбба знаменитых "Столпов Творения" приобрел необычный вид и стал вирусным в Сети.