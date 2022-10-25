Настоящая дыра в космосе: космический телескоп Хаббл показал устрашающий неизвестный объект (фото)
Этот космический объект похож на обычную замочную скважину и находится недалеко от туманности Ориона.
На изображении космического телескопа Хаббл можно увидеть отражательную туманность под названием NGC 1999, которая находится на расстоянии в 1350 световых лет от нас в созвездии Орион. Но чем является темное пятно в центре туманности до сих пор точно неизвестно, пишет SciTechDaily.
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Сама отражательная туманность NGC 1999 находится не так далеко от более известной туманности Ориона. Последняя представляет собой самое близкое к Земле место, где происходит массовое образование новых звезд. Что касается отражательной туманности NGC 1999, то она представляет собой остатки газа и пыли, которые остались после того, как появилась новая звезда.
Отражательные туманности видимы благодаря свету звезды, которая находится в их составе. Они как туман окутывают эту звезду. Источником света в этой отражательной туманности является звезда под названием V380 Orionis, которая появилась от 1 до 3 млн лет назад.
Но на этом изображении телескопа Хаббл внимание больше всего привлекает дыра в космосе, которая похожа на замочную скважину космических размеров.
Когда телескоп Хаббл впервые сфотографировал этот объект более 20 лет назад, ученые решили, что данная дыра является глобулой. Это очень плотные объекты, которые состоят из холодного газа и пыли. Их можно увидеть только на фоне других туманностей или ярких звезд.
Но в последующие годы ученые провели наблюдения с помощью других, наземных и космических телескопов и пришли к выводу, что данный объект к глобулам не имеет никакого отношения.
Эта дыра в космосе на самом деле является настоящей пустотой, в которой ничего нет. Как появилась эта пустота в центре отражательной туманности ученые не знают до сих пор.
Фокус уже писал о еще одном необычном космическом объекте, который может быть первым обнаруженным представителем кварковых звезд. Это нейтронные звезды, которые в процессе быстрой эволюции могут теоретически превращаться в более плотные и более маленькие объекты.
Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал снимок необычайно яркого и в тоже время визуально красивого огромного скопления звезд.
Что касается новых изображений космоса, то Фокус уже писал о том, что недавний снимок космического телескопа Уэбба знаменитых "Столпов Творения" приобрел необычный вид и стал вирусным в Сети.