У 20 разів більша за нашу галактику. Вчені виявили найбільшу газову структуру в космосі
Цією структурою є величезна газова хмара, яка огортає групу галактик під назвою Квінтет Стефана.
У сузір'ї Пегаса на відстані сотні мільйонів років від нас розташована компактна група з п'яти галактик, яка називається Квінтет Стефана. Але тільки чотири з цих галактик насправді взаємодіють одна з одною, а п'ята перебуває набагато ближче до Землі. Навколо цієї групи галактик учені виявили найбільшу газову хмару в космосі, яка за розмірами у 20 разів перевищує розмір Чумацького Шляху, пише Space.
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Як і всі галактики, ц ягрупа утворилася з атомарного газу, який стискався, і в результаті цього з'явилися зірки, що наповнили ці галактики, світло яких можуть бачити астрономи. У кожній із цих галактик є мільйони зоряних скупчень.
Нове дослідження міжнародної групи вчених, яке вони провели за допомогою найбільшого радіотелескопа у світі під назвою FAST, показало, що навколо Квінтету Стефана розташована величезна газова хмара. Її ширина, за оцінками вчених, становить значні 20 млн світлових років, а це у 20 разів більше за діаметр нашої галактики.
За словами вчених, ця газова хмара є найбільшим скупченням атомарного газу, який будь-коли виявляли астрономи навколо групи галактик. Те, що така структура існує, саме собою є загадкою, і тепер ученим потрібно переосмислити поведінку газу на краях подібних груп галактик.
Відомо, що атомарний водень набагато легше переміщається всередині галактик, ніж інші складові газової хмари, адже легко розсіюється під час взаємодій галактик. Саме цей розсіяний водень у Квінтеті Стефана може допомогти вченим зрозуміти, як відбувалася еволюція галактик, і дасть можливість дізнатися, що відбувалося в цьому регіоні космосу мільярд років тому.
Учені очікували, що ультрафіолетове світло змінить природу водню в газовій хмарі, адже воно іонізує атоми газу в такій хмарі. Але газ, який спостерігається в Квінтеті Стефана, не іонізований, що також є загадкою. Вчені припускають, що цей газ міг залишитися ще з тих часів, коли галактики тільки-но почали формуватися.
За словами вчених, розсіяні хмари атомарного водню все ще існують самі по собі далеко від зірок, і це може говорити про те, що вони є побічними продуктами взаємодій, які сформували галактику. Тому можливо, що виявлена величезна газова хмара навколо Квінтету Стефана, з'явилася внаслідок зіткнення двох галактик у далекому минулому.
Наразі вчені хочуть зрозуміти, як цей газ залишився не іонізованим, адже відповідь на це питання може змінити уявлення астрономів про те, як з'являються й еволюціонують галактики.
Як уже писав Фокус, Квінтет Стефана став одним із об'єктів, які вперше з початку своєї наукової діяльності сфотографував космічний телескоп Вебба.
Також Фокус писав про ще одне відкриття астрономів. Група європейських учених уперше виявила оголене ядро величезної зірки, яке пульсує.