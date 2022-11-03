У 20 разів більша за нашу галактику. Вчені виявили найбільшу газову структуру в космосі

Цією структурою є величезна газова хмара, яка огортає групу галактик під назвою Квінтет Стефана.

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У сузір'ї Пегаса на відстані сотні мільйонів років від нас розташована компактна група з п'яти галактик, яка називається Квінтет Стефана. Але тільки чотири з цих галактик насправді взаємодіють одна з одною, а п'ята перебуває набагато ближче до Землі. Навколо цієї групи галактик учені виявили найбільшу газову хмару в космосі, яка за розмірами у 20 разів перевищує розмір Чумацького Шляху, пише Space.

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Як і всі галактики, ц ягрупа утворилася з атомарного газу, який стискався, і в результаті цього з'явилися зірки, що наповнили ці галактики, світло яких можуть бачити астрономи. У кожній із цих галактик є мільйони зоряних скупчень.

Нове дослідження міжнародної групи вчених, яке вони провели за допомогою найбільшого радіотелескопа у світі під назвою FAST, показало, що навколо Квінтету Стефана розташована величезна газова хмара. Її ширина, за оцінками вчених, становить значні 20 млн світлових років, а це у 20 разів більше за діаметр нашої галактики.

За словами вчених, ця газова хмара є найбільшим скупченням атомарного газу, який будь-коли виявляли астрономи навколо групи галактик. Те, що така структура існує, саме собою є загадкою, і тепер ученим потрібно переосмислити поведінку газу на краях подібних груп галактик.

[ + – ] У сузір'ї Пегаса на відстані сотні мільйонів років від нас розташована компактна група з п'яти галактик, яка називається Квінтет Стефана. Але тільки чотири з цих галактик насправді взаємодіють одна з одною, а п'ята перебуває набагато ближче до Землі. Навколо цієї групи галактик учені виявили найбільшу газову хмару в космосі, яка за розмірами у 20 разів перевищує розмір Чумацького Шляху Фото: NASA

Відомо, що атомарний водень набагато легше переміщається всередині галактик, ніж інші складові газової хмари, адже легко розсіюється під час взаємодій галактик. Саме цей розсіяний водень у Квінтеті Стефана може допомогти вченим зрозуміти, як відбувалася еволюція галактик, і дасть можливість дізнатися, що відбувалося в цьому регіоні космосу мільярд років тому.

Учені очікували, що ультрафіолетове світло змінить природу водню в газовій хмарі, адже воно іонізує атоми газу в такій хмарі. Але газ, який спостерігається в Квінтеті Стефана, не іонізований, що також є загадкою. Вчені припускають, що цей газ міг залишитися ще з тих часів, коли галактики тільки-но почали формуватися.

За словами вчених, розсіяні хмари атомарного водню все ще існують самі по собі далеко від зірок, і це може говорити про те, що вони є побічними продуктами взаємодій, які сформували галактику. Тому можливо, що виявлена величезна газова хмара навколо Квінтету Стефана, з'явилася внаслідок зіткнення двох галактик у далекому минулому.

Наразі вчені хочуть зрозуміти, як цей газ залишився не іонізованим, адже відповідь на це питання може змінити уявлення астрономів про те, як з'являються й еволюціонують галактики.

Як уже писав Фокус, Квінтет Стефана став одним із об'єктів, які вперше з початку своєї наукової діяльності сфотографував космічний телескоп Вебба.

Також Фокус писав про ще одне відкриття астрономів. Група європейських учених уперше виявила оголене ядро величезної зірки, яке пульсує.