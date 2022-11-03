В 20 раз больше нашей галактики. Ученые обнаружили самую большую газовую структуру в космосе
Этой структурой является огромное газовое облако, которое окутывает группу галактик под названием Квинтет Стефана.
В созвездии Пегаса на расстоянии в сотни миллионов лет от нас находится компактная группа из пяти галактик, которая называется Квинтет Стефана. Но только четыре из этих галактик на самом деле взаимодействуют друг с другом, пятая же находится намного ближе к Земле. Вокруг этой группы галактик ученые обнаружили самое большое газовое облако в космосе, которое по размерам в 20 раз превышает размер Млечного Пути, пишет Space.
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Как и все галактики данная группа образовалась из атомарного газа, который сжимался и в результате чего появились звезды, наполнившие эти галактики, свет которых могут видеть астрономы. В каждой из этих галактик находятся миллионы звездных скоплений.
Новое исследование международной группы ученых, которое они провели с помощью самого большого радиотелескопа в мире под названием FAST, показало, что вокруг Квинтета Стефана находится огромное газовое облако. Его ширина по оценкам ученых составляет внушительные 20 млн световых лет, а это в 20 раз больше диаметра нашей галактики.
По словам ученых, данное газовое облако является самым большим скоплением атомарного газа, который когда-либо обнаруживали астрономы вокруг группы галактик. То, что такая структура существует является само по себе загадкой и теперь ученым нужно переосмыслить поведение газа на краях подобных групп галактик.
Известно, что атомарный водород намного легче перемещается внутри галактик, чем другие составляющие газового облака, ведь он легко рассеивается при взаимодействиях галактик. Именно этот рассеянный водород в Квинтете Стефана может помочь ученым понять, как происходила эволюция галактик и даст возможность узнать, что происходило в этом регионе космоса миллиард лет назад.
Ученые ожидали, что ультрафиолетовый свет изменит природу водорода в газовом облаке, ведь он ионизирует атомы газа в таком облаке. Но газ, наблюдаемый в Квинтете Стефана, не ионизирован, что также является загадкой. Ученые предполагают, что этот газа мог остаться еще с тех времен, когда галактики только начали формироваться.
По словам ученых, рассеянные облака атомарного водорода все еще существуют сами по себе вдали от звезд и это может говорить о том, что они являются побочными продуктами взаимодействий, которые сформировали галактику. Поэтому возможно, что обнаруженное огромное газовое облако вокруг Квинтета Стефана, появилось в результате столкновения двух галактик в очень далеком прошлом.
Теперь ученые хотят понять, как этот газ остался не ионизированным, ведь ответ на этот вопрос может изменить представление астрономов о том, как появляются и эволюционируют галактики.
Как уже писал Фокус, Квинтет Стефана стал одним из объектов, которые впервые с начала своей научной деятельности сфотографировал космический телескоп Уэбба.
Также Фокус писал о еще одном открытии астрономов. Группа европейских ученых впервые обнаружила обнаженное пульсирующее ядро огромной звезды.