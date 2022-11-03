В 20 раз больше нашей галактики. Ученые обнаружили самую большую газовую структуру в космосе

Этой структурой является огромное газовое облако, которое окутывает группу галактик под названием Квинтет Стефана.

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В созвездии Пегаса на расстоянии в сотни миллионов лет от нас находится компактная группа из пяти галактик, которая называется Квинтет Стефана. Но только четыре из этих галактик на самом деле взаимодействуют друг с другом, пятая же находится намного ближе к Земле. Вокруг этой группы галактик ученые обнаружили самое большое газовое облако в космосе, которое по размерам в 20 раз превышает размер Млечного Пути, пишет Space.

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Как и все галактики данная группа образовалась из атомарного газа, который сжимался и в результате чего появились звезды, наполнившие эти галактики, свет которых могут видеть астрономы. В каждой из этих галактик находятся миллионы звездных скоплений.

Новое исследование международной группы ученых, которое они провели с помощью самого большого радиотелескопа в мире под названием FAST, показало, что вокруг Квинтета Стефана находится огромное газовое облако. Его ширина по оценкам ученых составляет внушительные 20 млн световых лет, а это в 20 раз больше диаметра нашей галактики.

По словам ученых, данное газовое облако является самым большим скоплением атомарного газа, который когда-либо обнаруживали астрономы вокруг группы галактик. То, что такая структура существует является само по себе загадкой и теперь ученым нужно переосмыслить поведение газа на краях подобных групп галактик.

[ + – ] В созвездии Пегаса на расстоянии в сотни миллионов лет от нас находится компактная группа из пяти галактик, которая называется Квинтет Стефана. Но только четыре из этих галактик на самом деле взаимодействуют друг с другом, пятая же находится намного ближе к Земле. Вокруг этой группы галактик ученые обнаружили самое большое газовое облако в космосе, которое по размерам в 20 раз превышает размер Млечного Пути Фото: NASA

Известно, что атомарный водород намного легче перемещается внутри галактик, чем другие составляющие газового облака, ведь он легко рассеивается при взаимодействиях галактик. Именно этот рассеянный водород в Квинтете Стефана может помочь ученым понять, как происходила эволюция галактик и даст возможность узнать, что происходило в этом регионе космоса миллиард лет назад.

Ученые ожидали, что ультрафиолетовый свет изменит природу водорода в газовом облаке, ведь он ионизирует атомы газа в таком облаке. Но газ, наблюдаемый в Квинтете Стефана, не ионизирован, что также является загадкой. Ученые предполагают, что этот газа мог остаться еще с тех времен, когда галактики только начали формироваться.

По словам ученых, рассеянные облака атомарного водорода все еще существуют сами по себе вдали от звезд и это может говорить о том, что они являются побочными продуктами взаимодействий, которые сформировали галактику. Поэтому возможно, что обнаруженное огромное газовое облако вокруг Квинтета Стефана, появилось в результате столкновения двух галактик в очень далеком прошлом.

Теперь ученые хотят понять, как этот газ остался не ионизированным, ведь ответ на этот вопрос может изменить представление астрономов о том, как появляются и эволюционируют галактики.

Как уже писал Фокус, Квинтет Стефана стал одним из объектов, которые впервые с начала своей научной деятельности сфотографировал космический телескоп Уэбба.

Также Фокус писал о еще одном открытии астрономов. Группа европейских ученых впервые обнаружила обнаженное пульсирующее ядро огромной звезды.