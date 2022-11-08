Надприродні руки. Телескоп Габбл показав дивовижне поєднання двох галактик (фото)

На зображенні видно 3 незвичайні галактики, дві з яких з'єднані своєрідним "галактичним хвостом".

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NASA оприлюднило новий знімок космічного телескопа Габбл, на якому показано тріо незвичайних галактик, що знаходяться на відстані 200 млн світлових років від нас у сузір'ї Діви і називаються Arp 248. На знімку добре видно "надприродну космічну руку", яка з'єднує дві далекі галактики. Що таке пояснює видання ScienceAlert.

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Космос — це дивовижне місце, і в ньому можна знайти багато незвичайних об'єктів. Такими, наприклад, є три спіральні галактики, що взаємодіють між собою, які об'єднані під загальною назвою Arp 248. Ці галактики мають невеликий розмір і є пекулярними, тобто їх не можна віднести до жодного відомого класу галактик через те, що вони мають свої власні яскраво виражені особливості.

На зображенні телескопа Габбл на передньому плані можна побачити дві галактики, які з'єднані своєрідним "галактичним хвостом", а третя галактика знаходиться на задньому плані. Цією галактичною сполукою є потік із газу та пилу, який створив гравітаційну взаємодію двох галактик. Тобто вони поступово притягуються одна до одної.

[ + – ] На зображенні телескопа Габбл на передньому плані можна побачити дві галактики, які з'єднані своєрідним "галактичним хвостом", а третя галактики знаходиться на задньому плані. Цим галактичним з'єднанням є потік з газу та пилу, що створило гравітаційну взаємодію двох галактик. Тобто вони поступово притягуються одна до одної

Такі потоки вчені називають "приливними хвостами". Коли такі галактики, як Arp 248, перебувають у стадії злиття, то вони часто утворюють такі потоки. Вони складаються з речовини, яка відокремилася від зовнішніх країв галактик і тут відбувається активне зіркоутворення.

Це зображення злиття галактик отримав Габбл у межах проєкту з вивчення пекулярних галактик, про які вперше заговорив астроном Хелтон Ара, який помер у 2013 році. Це вчений першим створив "Атлас пекулярних галактик" ще 1966 року. До цих зборів увійшло 338 галактик, які мали дуже незвичайну форму і їх не можна зарахувати до жодного з відомих типів галактик. Тому такі галактики отримали назву Arp та порядковий номер у каталозі.

[ + – ] Всесвіт повний галактик, форма яких змінилася в результаті взаємодій та злиття. Це Центавр А, еліптична галактика, що злилася зі спіральною галактикою близько 300 мільйонів років тому. В результаті злиття утворилася смуга темного пилу, що зазвичай не характерна для еліптичних галактик. Злиття також утворило газову спіраль у ядрі галактики Центавр А Фото: NASA

Тепер вчені знають, що такі галактики набувають незвичайної форми, тому що вони взаємодіють і потенційно зливаються. Арп вважав, що незвичайні форми виникли через галактичні викиди, такі як ці "хвости". У будь-якому разі тепер відомо, що злиття галактик відіграють важливу роль у їхній еволюції.

За останні роки досліджень вчені відкрили новий клас об'єктів під назвою міжгалактичні зореутворювальні об'єкти, які з'являються під час взаємодії галактик. Тобто, вони з'являються, коли галактики притягуються одна до одної, і серед таких об'єктів виділяються приливні хвости.

Астрономи вважають, що приблизно 25% всіх галактик у Всесвіті нині зливаються один з одним. Але більшість із них, якщо навіть не зливається, то у них відбувається гравітаційна взаємодія.

[ + – ] Ця серія ілюстрацій показує передбачене злиття нашої галактики Чумацький Шлях та сусідньої галактики Андромеди Фото: NASA

Наприклад, наша галактика так взаємодіє з її супутниками Великою і Малою Магеллановими Хмарами, у яких Чумацький Шлях відібрав багато газу і навіть зірок. Але також відомо, що в майбутньому наша галактика зіллється з Галактикою Андромеди.

Спостереження телескопа Габбл є основою подальшого вивчення таких незвичайних галактик космічним телескопом Вебба.

Фокус вже писав, що зірки з Чумацького Шляху "потрапили" в іншу галактику і це побачив телескоп Габбл.