Так народжувалась Сонячна система. Телескоп Вебб виявив космічний пісочний годинник (фото)

На новому зображенні телескопа Webb можна побачити народження нової зірки в оточенні хмари з газу.

Related video

Космічний телескоп Вебб зробив приголомшливе зображення хмари з газу та пилу, яке набуло форми пісочного годинника. Насправді ця речовина вилітає з протозірки, яка знаходиться на початковій стадії формування. Ця майбутня повноцінна зірка знаходиться в самому центрі космічного пісочного годинника, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Телескоп Вебб за допомогою своєї камери для спостережень у ближньому інфрачервоному діапазоні, NIRCam, виявив невідомі особливості протозірки під назвою L1527. Протозірками називають зачатки майбутніх звичайних зірок, коли вони тільки накопичують речовину для формування.

Ця протозірка знаходиться в області утворення нових зірок під назвою Молекулярна хмара Тельця, і вона розташована на відстані 430 світлових років від нас. За словами вчених, цій протозірці всього 100 тисяч років, і вона проходить ранню стадію свого формування. Ця протозірка знаходиться в центрі газової хмари, яка схожа формою на пісочний годинник. Такої форми хмара набула через те, що протозірка під час формування викидає в космос свою речовину, а її світло висвітлює ці дві частини хмари.

[ + – ] Телескоп Вебб за допомогою своєї камери для спостережень у ближньому інфрачервоному діапазоні, NIRCam, виявив невідомі раніше особливості протозірки під назвою L1527 Фото: NASA

Хмара має помаранчевий і синій кольори і це пов'язано з кількістю пилу, який знаходиться між телескопом і протозіркою. Там, де шар пилу товщі, видно помаранчевий колір, де пилу менше – синій. Цю хмару, яка знаходиться поряд із молодою зіркою, астрономи раніше не спостерігали і лише потужний прилад телескопа Вебба дозволив зробити його зображення.

Протозірка L1527 ще недостатньо сильна, щоб у ній почалася термоядерна реакція, яка є життєвою силою підтримки існування зірок. Поки що, ця молода зірка є потік речовини, маса якого еквівалентна від 20% до 40% маси нашого Сонця.

[ + – ] Молекулярна хмара Тельця Фото: Apophis

Саму зірку оточує акреційний диск – це газ та пил, які оточують зірку і з нього вона отримує нові порції матеріалу для подальшого формування. До речі, цей акреційний диск за розмірами можна порівняти з розмірами нашої Сонячної системи і в ньому також незабаром формуватимуться планети. Тому те, як виглядає протозірка L1527 є яскравою ілюстрацією того, як виглядало Сонце та вся Сонячна система на самому початку свого формування.

Диск, що оточує молоду зірку, постачатиме зірку необхідною їй речовиною до того моменту, коли всередині неї не почнеться стабільна термоядерна реакція.

У міру того, як зірка накопичуватиме все більше речовини і набиратиме велику масу, температура її ядра збільшуватиметься і при досягненні певних значень розпочнеться термоядерний синтез. Після цього дана протозірка перетвориться на справжню зірку.

Як уже писав Фокус, загроза від мікрометеоритів для телескопа Вебб нікуди не зникла. Тому NASA змушене змінити його становище у космосі.

Також Фокус писав, що загадка зірки Бетельгейзе знайшла ще один варіант відповіді від учених. Йдеться про знамените потемніння цього гіганта, над причинами якого досі ламають голову астрономи.