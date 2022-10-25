Эйнштейн снова оказался прав. Найдена черная дыра, которая не вписывается в модели Вселенной

Это самый уникальный объект из когда-либо обнаруженных и его поведение предсказывал еще Альберт Эйнштейн.

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Ученые обнаружили очень необычные крутящиеся движения в орбитах двух черных дыр, которые проходят стадию слияния. И это экзотическое явление предсказано общей теорией относительности. Но скорость вращения одной из черных дыр настолько высока, что, либо она действительно является очень редким объектом, либо это означает, что наша Вселенная еще более необычная, чем предполагалось, пишет SciTechDaily.

Ученые из Университета Кардиффа впервые обнаружили явление, которое известно, как прецессия, в черных дырах, когда они закручиваются в 10 млрд раз быстрее, чем видели астрономы до этого.

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Прецессия – это явление, во время которого ось вращения объекта, меняет свое направление в пространстве. Такой эффект можно наблюдать у обычного волчка, который быстро вращается, и в то же время раскачивается раз в несколько секунд. Но самым быстрым явлением прецессии, который был обнаружен до этого, было раскачивание орбиты двойных пульсаров (вид нейтронных звезд). У них прецессия занимает более 75 лет. Но в системе из двух черных дыр, которые получили название GW200129, одна из них прецессирует несколько раз в секунду, а это 10 млрд раз быстрее, чем показывали любые подобные измерения.

[ + – ] Ученые обнаружили очень необычные крутящиеся движения в орбитах двух черных дыр, которые проходят стадию слияния. И это экзотическое явление предсказано общей теорией относительности. Но скорость вращения одной из черных дыр настолько высока, что, либо она действительно является очень редким объектом, либо это означает, что наша Вселенная еще более необычная, чем предполагалось Фото: Live Science

Эти две черные дыры ученые обнаружили с помощью детекторов гравитационных волн, которые выделяются во время столкновения черных дыр. Измерения показали, что одна из черных дыр примерно в 40 раз тяжелее Солнца и является самой быстро вращающейся черной дырой, которую видели до этого. Также эта черная дыра настолько исказила пространство и время, что вся орбита системы из двух черных дыры как бы раскачивается вперед и назад. Такая прецессия была предсказана еще Альбертом Эйнштейном.

"Мы подозревали, что такое событие может происходить с черными дырами и вот через 7 лет после первого обнаружения гравитационных волн, мы сделали важное открытие", — говорит Марк Ханнэм из Университета Кардиффа.

По словам ученых, до этого большая часть черных дыр, которые удалось обнаружить, вращались очень медленно. Но черная дыра в обнаруженной двойной системе сливающихся объектов вращается почти с физически максимально возможной скоростью.

[ + – ] Измерения показали, что одна из черных дыр примерно в 40 раз тяжелее Солнца и является самой быстро вращающейся черной дырой, которую видели до этого. Также эта черная дыра настолько исказила пространство и время, что вся орбита системы из двух черных дыры как бы раскачивается вперед и назад Фото: Express

"Наши моделирования показывают, что это чрезвычайно редкое событие, которое мы увидели в этой системе. А может нам нужно менять наши модели? Может быть Вселенная еще более странное место, чем мы предполагали и нам нужно менять наши представления о ней?", — задается вопросом Ханнэм.

Вся надежда ученых сейчас на детекторы гравитационных волн, которые проходят модернизацию и начнут новые наблюдения в 2023 году. Они смогут обнаружить еще сотни столкновений черных дыр и смогут дать ответ ученым, является ли данное поведение черной дыры чем-то очень редким, или действительно нужно менять представление о Вселенной.

Фокус уже писал о том, что новое открытие ученых указывает на то, что они обнаружили возможно самую близкую к Земле черную дыру. Нужны дополнительные исследования, ведь предыдущие кандидаты на это звание уже лишились своего титула, так как оказались не черными дырами.

Также Фокус писал о том, что "жуткое действие на расстоянии" может создать параллельную Вселенную и ученые объяснили, как это может произойти.