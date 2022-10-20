Настоящий космический монстр. Рядом с Землей обнаружена самая близкая к нам черная дыра

Ученые считают, что масса этой черной дыры в 12 раз больше массы нашего Солнца и по космическим меркам она находится практически рядом с нашей планетой.

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Астрономы с помощью космического телескопа Gaia, а также телескопов на Земле обнаружили новую черную дыру. И этот космический объект, масса которого эквивалентна 12 массам Солнца, находится на расстоянии в 1550 световых лет от нас. По космическим меркам – это очень близкое расстояние, пишет New Atlas.

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Пока что обнаруженная новая черная дыра, находится в статусе кандидата на звание черной дыры. Это значит, что ее статус еще не подтвержден, тем не менее ученые считают, что это именно она. Если же новые исследования покажут, что этот объект является тем, кем его считают астрономы, то это будет самая близкая к Земле черная дыра.

Пока что звание самой близкой к Земле черной дыры принадлежит объекту, который находится в звездной системе V Кормы. Этот объект расположен на расстоянии в 960 световых лет от нас, но ученые очень сомневаются, что это все же черная дыра. Поэтому у нового обнаруженного объекта есть все шансы занять почетный пьедестал.

Черные дыры обнаружить не так и просто. Их находят иногда благодаря излучению, которое те выпускают после поглощения звезды, или благодаря гравитационным волнам, которые появляются при столкновении черных дыр. Но есть еще один способ обнаружения – черную дыру можно найти благодаря ее влиянию на вращающуюся вокруг нее звезду.

Именно такие звезды, которые вращаются вокруг невидимых массивных объектов, искали астрономы в обзоре космического телескопа Gaia.

"Мы изучили данные о 200 тысячах звездных систем и выделили наиболее многообещающие звезды, которые могут вращаться вокруг черной дыры. Затем мы с помощью наземных телескопов изучили спектр света этих звезд, ведь если там есть черная дыра, то она будет влиять своей гравитацией на эти звезды", — говорит Суканья Чакрабарти из Университета штата Алабама, США.

[ + – ] Исследование привело ученых к одной звездной системе, где звезда имеет массу чуть меньшую, чем у Солнца. И как показали данные эта звезда за 185 дней делает полный оборот вокруг какого-то невидимого объекта, который в 12 раз больше по массе, чем наше Солнце Фото: New Atlas

Исследование привело ученых к одной звездной системе, где звезда имеет массу чуть меньшую, чем у Солнца. И как показали данные эта звезда за 185 дней делает полный оборот вокруг какого-то невидимого объекта, который в 12 раз больше по массе, чем наше Солнце.

"Все наши данные указывают на то, что эта звезда вращается вокруг очень массивного объекта и мы предполагаем, что этим объектом является черная дыра. Если это подтвердится нашими будущими исследованиями, то данная черная дыра будет самой близкой к Земле из когда-либо обнаруженных. Она находится на расстоянии в 1550 световых лет от нас, а это ничтожное расстояние по космическим меркам", — говорит Чакрабарти.

Существуют все шансы, что этот объект постигнет та же участь, что и обладателей предыдущих титулов на звание самой близкой черной дыры. Например, оказалось, что то, что астрономы считали черными дырами, которые находятся на расстоянии в 1000 световых лет (в звездной системе HR 6819 или QV Телескопа) и 1120 световых лет (в созвездии Единорог), являются совсем другими компактными объектами.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп NEOWISE сделал обзор всего видимого космоса и ученые обнаружили ранее неизвестные объекты.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось зафиксировать самый мощный поток излучения в истории, который появился в результате появления черной дыры.